蘇打綠《二十年一刻》香港演唱會：在四季變換之間，只要擁有過一刻便已足夠

台灣創作歌手張雨生在歌曲〈讚美〉中寫下：「看那春夏秋冬／四季輪迴／世界是如此的美／有太多要學／管他悲歡離合／陰晴圓缺／人間是如此的美／有太多要學／你不能埋怨」視張雨生為偶像的蘇打綠主唱吳青峰與各團隊成員，在剛於紅磡體育館舉辦的《二十年一刻》巡迴演唱會中，呈現了四季與心情變換之間的意象。

在演唱會的開首，蘇打綠的團員身穿白衣以塑造為一種原始的狀態。舞台亦配合了由二十多位動畫師製作的片段，而呼應四季的主題。整個表演主要劃分為「春、夏、秋、冬」四個章節，並從過往出版的「韋瓦第計畫」系列專輯挑選部分歌曲演唱，其中包括《春・日光》的〈早點回家〉、《夏／狂熱》的〈無眠〉、《秋：故事》的〈說了再見以後〉及《冬 未了》的〈痛快的哀豔〉等；在「冬」的章節中，場館內以紙屑營造降雪的氣氛，彷彿重現了蘇打綠於2014年舉辦的演唱會主題「空氣中的視聽與幻覺」。

某一刻的輪迴

人們怨懟著重複的日常，感覺身邊一切的人和事也只如輪迴一般反覆上演——它們都只是以不同的面貌出現。我們被藕斷絲連的關係所纏繞，從而成為了一種牽絆。四季雖然也是一種輪迴，但是我們還仍然會期待自己喜歡的季節來臨。人們並不是討厭當中的重複性，而是厭倦了自己在這一個不變的定律中不去作出改變。人們忽略了生活上的細節，然而爭吵從來都是由一句無意中說出的話引起。一個人的整體到底是怎樣，其實從來都不重要；對方在某一刻說出的某一句話，才會對我們的生命作出影響。

吳青峰在〈再遇見〉的歌詞中寫著：「而你，在離開我之後，還停在原點；而我，在離開你之後，不斷往前飛。轉眼之間，我的世界，一步一步愈走愈遠，一念之間，想對你傷害我的一切，說聲謝謝⋯⋯」 一些會發生的事情已經發生了、一些曾經擁有的夢想已經錯過了，但是我們仍然需要期待另外一些事情的發生。執著於從前只會讓自己限制於一刻之中，只要擁有過一刻就已經足夠了。

蘇打綠二十年一刻巡迴演唱會 - 香港站

日期：2024年3月22日至3月24日

地點：香港體育館 香港紅磡灣暢運道9號