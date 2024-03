Art Central 2024：走進這3間藝廊，細看香港藝術家的藝術創作

Soluna Fine Art畫廊除了主要展出一系列海外及韓國藝術家(Raffaele Cioffi、Kim Keun-Tai、Oh Se-Yeol、Kim Duck-Yong、Kim Young-Hun、Park Yoon-Kyung、Kim Joon-Yong、Jon Poblador),此次亦帶來香港藝術家吳芮慇(Rosalyn Ng)全新的塑膠彩及墨水布本作品「days we sleep in the garden」,以湛藍色為主調的線條交織於麻布的纖維上,引領觀賞者穿梭於荊棘裏的平靜之地。

