藝術家廖諱衡個展「我們環繞著甚麼旋轉」：命運逼著我們在死亡的管道裏前行

法籍羅馬尼亞哲學家蕭沆(Emil Cioran)在著作《出生的煩惱》(The Trouble with Being Born)中寫下:「自殺從來都是不值得的,因為你總是來得太晚了。」我們是一隻行軍螞蟻,大概沒有任何一個人可以擔任軍官的位置,因為那一位領導者永遠都是命運的本身。我們看不見命運,因為它會在自己的身旁並肩而行。它會逼著我們在死亡的管道裏前行,在即將要死亡前的一刻,才鬆綁我們繼續前行。命運也有迷失的時候,一直帶領著人們在繞圈。許多人會想像自己是一位推著巨石到山上的人,其實他們都只是兩手空空地繞圈前行。

