霍華德娜・平德爾個展「深海，幽境」：每個人都需要某種缺憾

抽氣扇上的燈光映照在窗戶的玻璃上，那一束光的形狀，彷彿就像是別人所述的外星飛船在半空中浮動。外星人是否真的存在？當然存在。「地球上有人，為甚麼外太空不可以有人？」那一個對於「人」的定義，當然與我們所認知的「人」並不一樣。超自然的事情有沒有可能發生？當然會有。對比存在於我們觸不及的天空裏，我還是比較相信那一些發生在海裏的。

美國藝術家霍華德娜・平德爾（Howardena Pindell）在白立方香港帶來亞洲的首次個展「深海，幽境」（Deep Sea, Deep Space），展出一系列啟發自海洋與太空景觀的噴漆繪畫及以打孔器創作的混合媒介作品。「我的父親是一位數學家，他也對科學感興趣。因此，我曾收到的聖誕禮物不是洋娃娃，而是顯微鏡，我也對在顯微鏡下看到的東西著迷不已。我用載玻片滴上費城的飲用水，你不會相信水中游動著甚麼。」平德爾在本年10月與 ArtDrunk 對話中，敘述了自身的童年回憶——展覽中的「Deep Sea」系列呈現了藝術家的微觀世界。

平德爾的畫作中的各種形狀如菱形和圓錐體等，大部分都是由噴漆的圓點所組成。觀賞者可以從遠距離構築自己幻想中的形象，就如在《Tesseract #17》左上部分的四個色塊，似是顯現著萬聖節南瓜燈的怪物般表情。還記得那一些三維立體畫（autostereogram）需要人們把目光聚焦到一個特定的位置讓圖案重疊，才可以從平面的圖像中，看到一個立體的形狀。

直到現在，我還沒有成功看到立體的圖案浮現在我的眼前。一些人說著要完全放鬆眼睛，不去看圖像的本身，才可以看見；或許就如平德爾在1989年的自傳中所形容的「美」：「我在無論西方或非西方的每一種精神傳統中發現的統一元素…是通過『美』，來探索關於『神聖』的視覺表達。」

人們就是知道自己從來都不會創造出完美的形狀，所以才會不斷地追求。我們嘗試成為一個圓形、長方形、三角形、菱形和正方形，它們都讓人看起來是工整的；然而人從來就不會是工整的，我們每一個人都需要著某一種的缺憾。

霍華德娜・平德爾：「深海，幽境」

日期：即日至 2025 年 1 月 8 日

時間：11:00—19:00 （星期二至六）

地點：香港白立方 香港干諾道中50號

查詢：https://www.whitecube.com/zh/gallery-exhibitions/howardena-pindell-hong-kong-2024