電影《爸爸》：我們到底是為著自己，還是為著別人而表達關懷？

「你今天生日，我送一份禮物給你——就是我們今天不提及那件事。找一天再說，一定要是對病情有好處、有需要，我們才再說，好不好？」由劉青雲於《爸爸》飾演的阮永年，在小欖精神病治療中心為兒子厚明慶祝十八歲生日。導演翁子光透過間隔著父子的玻璃，讓兩者的模樣交疊在一起，彷彿呈現了一段屬於父親自身的內心對話。阮永年在理性與感性之間作出了抉擇，在釐清了情緒以後，來面對自己的兒子；以父親的身分和責任，壓抑對於真相的探求和好奇，表達了一種信任與釋懷的態度。

導演在映後闡述了畫面比例的處理手法：「我跟攝影師商量有甚麼方法，可以在畫面上讓演員和觀眾接近一點，不如就嘗試四比三的比例。如果不是這樣，就會感覺銀幕距離很遠、當中的人物很遠；還有一個感覺就似是在看那一些家庭電影，同時也好像在看別人家中的相冊。」*故事以人物的名字劃分為不同章節，敘事手法則以插敘的形式來推進，就如主角嘗試整頓自身的紊亂思緒。

電影以泰迪羅賓的〈這是愛〉作為點題：「這是愛／似驟來今朝已驟然失去／是場夢／淚若泉湧再沒法牽動」同時亦讓人聯想起《胡越的故事》中的最後一幕，胡越在船上把沈青的遺體從船艇放到水裏時的獨白：「我們還決定到了美國之後，要把香港難民營的那個小孩接過來，我們要自己收養他。我要依靠這一些希望完成我們的旅程。」阮永年放棄了自己的執念，讓自己和兒子從這一個悲劇中獲得自由。

當一個人在哭泣的時候，人們都會不自覺地選擇問道：「發生了甚麼事情？」透過對方讓自己得到一個答案，而不是在關心他們當下的情緒。更為惡劣的情況就是嘗試阻止對方哭泣，並因為而感到煩厭——這一種慰問都是為了滿足自己的好奇心而驅使的。還記得那一位摔碎了碟子而哭泣的小孩，都只會被追問著為甚麼要把它打破的原因。人無法在頃刻間處理自己的情緒，就像是一些答案只會在特定的時刻浮現。我們到底是為著自己，還是為著別人而表達關懷？

爸爸

編劇、導演：翁子光

主演：劉青雲、谷祖琳、蘇文濤、熊諾頤

*摘錄自2024年11月29日高先電影院21:30映後談場次