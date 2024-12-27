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27/12/2024

電影《教宗選戰》：謊言就只有等待被揭發的一刻

#宗教 #Movie #教宗選戰 #選舉 #電影 #Movie & Drama
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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

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    隔週四更新

 

　　電影《教宗選戰》中的湯瑪斯．勞倫斯樞機以團長的身分，在教宗選舉開始前進行發言。他訴說人類最大的罪孽是擁有著一種「確定性」（certainty），而教宗在面對一切事情的時候，都需要以開放的態度作出判斷，並承認當中的不確定性。數位候選人都各懷鬼胎，不擇手段地透過賄賂和抹黑嘗試得到選票——每一個謊言就只有等待被揭發的一刻。

 

 

　　其中一個樞機在私下的秘密會議中，表達了自己對於選舉的不安：「危險的是那些有意圖的人。」從來人們都被擁有嘹亮聲線的人所吸引，因為他們明確地展示了自己想要達到的目標。然而急功近利的人總是會像那一些被遮蔽了視野的馬匹，忽視周遭所發生的事情，只顧向著終點奔往。

 

 

　　阿爾貝．卡繆在《反抗者》中以荒淫無道的薩德侯爵為例子，討論一種受到扭曲的欲望：「但是無限制的肉欲，也就是反過來無限制被肉欲所囚；允許毁滅，也就意味著自己可能被毁滅，因此必須鬥爭和統治。」擁有各種欲望的候選人，亦因而偏離了自己的初心。只有真正經歷過戰爭的文森．貝尼特斯樞機，真誠地以親身經歷表現了對於信仰的堅定，才可以獲得每一個人的信任。

 

 

　　唱作歌手陳綺貞在魏如萱的歌曲〈在不確定的世界裡〉的歌詞中寫下：「遺失什麼／懷疑什麼／拼湊什麼／勉強得到的太多／在不確定的世界裡／還有脆弱／別說別說別說」電影的配樂與美術設計都充滿著各種不確定性，從反覆不定的大提琴演奏，到在畫面中穿插的閾限空間（liminal space）場景，營造了壓迫感和懸疑的氣氛。我們在成長的過程中，從來都沒有放棄過要控制別人的欲望，只是我們把想要成為神的心態，埋藏於自己的心裡。透過吸吮自己的靈魂，緩緩地囚禁著這一種不為人知的欲望。

 

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