電影《久別重逢》：比起失衡的蹺蹺板，成熟的愛情是擁有兩個座位的鞦韆

在電影《久別重逢》中，夏文萱的婆婆為了孫女與蘇昇華的青澀愛情而感嘆：「喜歡一個人，徹底沒有自己了。」每一個人都需要經歷一次丟失自己的過程，這樣才可以重組自身的價值觀。人們在年輕的時候，會為了自己的對象奮力付出，彷彿整個世界就只有對方存在，情緒都被別人的反應而牽動。在一段瘋狂的愛情中，自己是無關緊要的。我們都需要經歷一段失衡的關係，就像是坐在蹺蹺板上的二人。過量的愛只會把對方捧到天空上而不會降下，對方也就如投餵的方式一般，由上而下地分予養分給自己。生命是由對方所賦給的，從而逐漸失去了覓食的能力。

在經歷了不吃不喝的時間以後，我們才後知後覺地發現自己所做的一切，都只是自我感動的行為。喜歡一個人的時候，會想要給予對方最好的，卻從來沒有意識到，他們真正想要的到底是甚麼。自己做著的所有東西，都只是為了對方而做的。直到一刻對自己發問：「沒有了對方以後，自己還剩下甚麼？」在真正找到了自己以後，並不需要忽略過去奮不顧身的感覺；就是因為擁有過幾近為偏執的狂熱，才可以讓自己找到對生命的熱愛——每一個人也曾經是少年維特。

台灣創作歌手法蘭在《親愛的房客》的主題曲〈在夢裏〉中寫下：「你還會不會飛翔／我知道你也有翅膀／如果／飛去陌生的地方／淋了一些雨／會不會想家／你會很快樂嗎／我飛到你在的地方／我會很快樂嗎／在夢裏／一起回家」喜歡一個人，不可以沒有了自己。愛情不是要成為對方的另一半，而是兩個完整的個體剛好走在一起。相比起失衡的蹺蹺板，坐在鞦韆上對視聊天，或許會更為合適。成熟的愛情是擁有兩個座位的鞦韆。



