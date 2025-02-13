電影《完美伴侶》：善良的人或許都需要在適當的時候說謊

小時候總是因為說謊而被父母責罵。從偷吃了冰箱裏的蛋糕，到在課上說了髒話，我都會虛構著不曾發生的情節，以嘗試讓他們相信我的故事。當然有好幾次也都被揭穿了，大概是因為我在創作的途中加入了過多的細節，讓情景過於真實了，所以他們才不會相信我。父母總是有著各種荒誕的理由讓我說真話，但是我的謊言不是為著要欺騙任何人，就只是為了在這一個過度理性的社會裏生存。

電影《完美伴侶》中的伴侶機器人本來擁有不可說謊的設定，在故事結尾中的主角艾莉絲得到解放，不再受到程式所控制：「這是我第一個謊言，我知道是有多麼的有趣了。」一個會說謊的小孩是聰慧的，因為謊話都需要從生活經驗中，擷取特定的片段和人物作為場景；這一些片段並不如夢境一般可以任意切換，而是需要經過理性的整合才可以圓謊。

現今社會訓練著人們以各種數據和事實來處理情緒，然而這樣我們就只會擁有理性，卻無法釋放自己的幻想。從前的人或許都是由感性主導的，幻想著將來的可能、見證奇幻的事情發生，但是現在好像一切都需要有著根據，就像是在一篇學術論文中的論點，建基於別人早已整合了的系統上。沒有任何思想是嶄新的，但是當中的表現方式，總會有著不同的排列與組合。善良的人或許都需要在適當的時候說謊，才可以在現今沒有想像力的社會裏生存。