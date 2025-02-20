港樂《梵志登｜拉赫曼尼諾夫第二交響曲》：韓裔獨奏家柳愛莎演繹作曲家姚恩豪的《小提琴協奏曲》

由梵志登指揮的香港管弦樂團為觀眾帶來拉赫曼尼諾夫的第二交響曲，香港作曲家姚恩豪以馬思聰的一生作為靈感來源，為本次擔任獨奏的韓裔小提琴家柳愛莎撰寫了小提琴協奏曲，並把它形容為一首「對流亡悲傷」的沉思曲。

柳愛莎以一襲粉紅色的晚裝長裙登場，渲染著元宵及情人節的浪漫氣氛。在第一樂章「易揮發的稍緩板—」的開首時候，迴盪著一種流水的聲響；豎琴上的拂動及樂器的隨性敲擊，配合小提琴家躡手躡腳的演奏方式，都似是在呈現一種羞怯的感覺。第二樂章「有活力的—優美的小行板」出現了拉丁美洲音樂的輕快節奏，沙槌的旋律在演繹一場節日舞會上的邂逅。

第三樂章「荒涼的行板—活躍地」營造了一個寂靜的荒地，獨奏家於沒有伴奏下的情況，似是在一艘孤舟上演奏，守候著前路的雲霧散去的一刻。終樂章「憂愁的—生動的快板—安寧和晴朗的—小行板—充滿活力的—激情—華彩，狂想—憂鬱的慢板—思鄉的最緩板」讓人聯想到一個佝僂著身軀的人，於大都會中急速逃竄的姿態，如像一段充滿驚濤駭浪的魔幻旅程。在最後停歇於萬里無雲的月夜下，再度迎接平靜的時刻。

歌德在《少年維特的煩惱》中寫下：「那雖無非是稍縱即逝的魅影，然而，只要我們像青澀少年似的立於其前，沉醉在奇妙的幻象中，仍舊會感到快樂的。」原定演奏的貝多芬第七交響曲，調整為拉赫曼尼諾夫的第二交響曲，更為配合節日的浪漫氣氛，並完整了整場演出的曲目安排。柳愛莎的獨奏蘊含著風格多變的豐富潛力，彷彿可以在不同的樂章中扮演擁有不同情緒的角色，同時亦把姚恩豪在小提琴協奏曲中刻畫的故事完美地展現出來。

節目詳情

梵志登｜拉赫曼尼諾夫第二交響曲

2025年2月14日（星期五）8:00pm

2025年2月15日（星期六）5:00pm

香港文化中心音樂廳

詳情按此