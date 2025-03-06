M+展覽：「森村泰昌與辛蒂．雪曼：變裝化身」：人生是一場大型的模仿遊戲

人生是一場大型的模仿遊戲，沒有人知道真正的限制與規條。我們根據自己所作出的選擇而去模仿，最後決定一個人成功與否，或許就是從把所有曾經模仿的對象完美地糅合在一起——自我是不同人的影子交疊而成的虛實相生形象。M+帶來全球首個森村泰昌和辛蒂．雪曼的攝影雙人展「變裝化身」，在其中展出了森村和雪曼的早期作品，呈現著身分具有可塑性的概念。

靠近入口位置的展覽空間，展示了七張雪曼於1981年創作的系列《無題》，以二十世紀中期色情雜誌的插頁作為靈感來源，搭配俯瞰視覺與強烈燈光，在相片中展現著恐懼和焦慮的情緒，從觀看與被觀看的角度暗喻著社會上的權力關係。對比著雪曼《無題》的是森村泰昌以七年完成的系列《一百張M的自拍像》，他模仿著歷史名人在街頭展現自信的神情，透過攝影反思文化背景對於身分認同的影響。

在第二展廳中展出了雪曼的《無題電影劇照》，其中的畫面參考了黑色電影、荷里活B級片及歐洲文藝電影以設計拍攝場景，諷刺著女性在流行文化的既定形象。森村的《雙生之誑》系列則扮演著西方藝術史上的不同名人如馬塞爾．杜尚（Marcel Duchamp）的女性化身蘿絲．瑟拉薇（Rrose Sélavy）的形象，森村以男性身分模仿著變裝為女性的男人，從而提出了人類應該如何以個體身分在社會上生存的命題。

人們在出生的時候，模仿著呼吸和進食的行為來維持生命、從家人身上學習他們的性格和修養，在長大以後也就開始模仿起自己的偶像或是神的形象。