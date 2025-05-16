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16/05/2025

港樂「哥提耶．卡普桑的蕭斯達高維契」：迎接弦樂和木管樂的拷問

#港樂 #哥提耶．卡普桑的蕭斯達高維契 #香港文化中心音樂廳 #Art & Culture
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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

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　　簡單的一個動作，就可以說明了為甚麼人所做的一切都是重複的。真正不同的是當中的排列與組合，人們就是重複地試驗著所有的可能性。由孔茲（Christoph Koncz）指揮的香港管弦樂團，為觀眾帶來蕭斯達高維契的《節日》序曲與拉威爾的《圓舞曲》、《悼念公主的帕凡舞曲》及《波萊羅》，其中屬於前者的第一大提琴協奏曲，亦由法國大提琴家哥提耶．卡普桑（Gautier Capuçon）領銜演繹。

 

 

　　首次欣賞卡普桑的演出是在2020年的倫敦巴比肯藝術中心，他與鋼琴家王羽佳共同演繹了法朗克的《A大調大提琴奏鳴曲》及蕭邦的《C大調大提琴與鋼琴波蘭舞曲》和《G小調大提琴奏鳴曲》。卡普桑在處理蕭斯達高維契的第一大提琴協奏曲時，以一種不疾不徐的對答形式在四個樂章之中，竭力抵抗樂團逐漸迫近的步伐。大提琴家在無伴奏華采樂段中，首先展現了一種沉寂的情緒，然後透過強烈的顫音和漸快的節奏，迎接弦樂和木管樂的拷問。卡普桑完整地掌握了不同樂章中的情感，呈示了一種以寡敵眾的氣度。

 

 

　　孔茲在指揮拉威爾的《波萊羅》時，尤其展現了一種收放自如的風格，以飽滿而準確的動作，為了整首帶有重複的小鼓節奏的樂曲，維持穩定的推進節奏。此場音樂會的選曲，就像主人與奴僕之間的質問和反抗，存在著一種對抗荒謬日常的意味。每當聽到《波萊羅》的時候，都會想起法國芭蕾舞者Sylvie Guillem在退休前於東急除夕音樂會的最後表演，她以拉威爾的樂曲作為自身職涯的終結，似是代表了一種重複而驚喜卻不斷穿插在其中的生活模式。孔茲和卡普桑在結束了緊湊和嚴肅的表演後，帶給了觀眾熱情的回應和答謝。從新鮮感裏所得到的解放，才是讓人們享受的原因。

 

港樂「哥提耶．卡普桑的蕭斯達高維契」

2025年5月8日（星期四）8:00pm

2025年5月9日（星期五）8:00pm

香港文化中心音樂廳

詳情按此

 

 

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