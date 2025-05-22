曾建華個展「T REE O GO D EVIL」：命運在於人選擇往哪一個方向前行

我們是否都需要感到痛楚，才可以證明自己的存在？偶爾希望有一隻蚊子可以叮咬自己一下，那一種痕癢的感覺會提醒自己仍然是活著的。不痛不癢的人也就等同於不存在了，因為他們感受不到命運的折磨。人們是否都曾經渴望沒有感覺的一刻？好像是雙腿走得久了也不會痠麻、吃辣的時候都不會感覺到痛楚，但是沒有了感覺會是一件好事嗎？當別人都累了的時候就只有自己一直在走，身邊的朋友卻被自己丟在身後。我們都不需要太多的刺激，只要剛好也知道別人在感受著甚麼就好了。gdm爍樂畫廊在香港空間帶來藝術家曾建華的個人展覽「T REE O GO D EVIL」，以一系列錄像及文字裝置，探討戰爭與災難中的善和惡。

展覽被塑造為一個似是災難發生以後充斥著頹垣敗瓦的荒地，觀賞者行走在空間中的扭曲身影，彷彿讓人聯想起在核爆後的人被瞬間汽化而留下的影子。曾建華以伊甸園、各各他（Golgotha）及戈雅（Francisco Goya）《戰爭的災難》版畫系列《Grande hazaña! Con muertos!》中的景象作為視覺上的表達。天花板上出現的文字及散落在石礫間的物件，在搭配弔詭的音樂與朦朧的錄像以後，本來渲染著惶恐情緒的氣氛，卻逐漸衍生了平靜的感覺，就像是一種在承受了苦難以後所出現的希望。

德國哲學家尼采（Friedrich Nietzsche）在著作《瞧！這個人》（Ecce Homo）中如此描述「熱愛命運」（amor fati）的概念：「人的偉大在於自身是否熱愛命運，不論是在未來、過去或永恆的以後，都不會希望事物可以有所不同，亦不用蒙騙自己說它不是那樣。一切的理想主義對於必然性而言都是虛偽的行為——熱愛命運是唯一誠實的信念。」對於尼采而言，苦難並不如叔本華所認為的虛無，它反而是一種希望；他沒有把苦難劃分為正面或負面，而是提倡「熱愛命運」的概念作為通往從善的第一步。它可以被理解為一種接受的狀態，在接受命運以後再積極地開展能力範圍以內的事。

我們生來就是羣居動物，亦因為這樣才可以讓現在的社會發展到一個安穩的狀態。人類的行為總是荒謬而矛盾的，這是源自於我們想要成為個體的意欲。不只是要成為獨居動物，還要成為一個所有人都認同的個體，然而我們一點也不認為這只是一個狂想。即使人們是被拋擲到這一個社會上的，「倚賴」卻是我們第一個所認知到的概念。大多的宗教都鼓吹著一種「我們需要嚮往死後世界」的信念，以讓人們可以在死後延續倚賴的習慣。若生前和死後的世界是一樣的，我們又為甚麼要在生存的時候做著死後的事情？曾建華從展覽標題延伸了一場語言遊戲「GOD EVIL／GO DEVIL／GODEVIL／GOOD EVIL／GOOD & EVIL」，以呈現善和惡並非對立的主題。或許生命的本質就是邪惡的，就如「EVIL」倒過來的拼法——命運在於人選擇往哪一個方向前行。

藝術家曾建華個展「T REE O GO D EVIL」

日期：即日至2025年5月24日

時間：週二至週六（10:00 – 19:00）

地點：gdm爍樂 中環都爹利街11號律敦治中心一樓108室

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