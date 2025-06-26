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26/06/2025

電影《28年後》：生與死之間，盛載愛的距離

#影評 #電影 #28 Years Later #28年後 #Movie & Drama
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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

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    隔週四更新

 

　　被感染與未被感染的人都是類似的，他們都無法避過死亡的來臨。《28年後》（28 Years Later）運用了被視為死語言的拉丁文中的「勿忘你終將一死」（memento mori），來帶出「勿忘記去愛」（memento amoris）的主題。即使死亡快將來臨，只要認真愛過，對方也就會一直活著；就像是卡爾森醫生（Ralph Fiennes飾）所述的「每顆頭骨都代表一組思想」和艾娜（Jodie Comer飾）在骷髏骨塔前抱著新生嬰兒的一幕，生與死之間是如此靠近，但同樣也存在著可以盛載愛的距離。

 

 

　　人們都知道自己有一天，會像牆上的蚊子一般失去生命。為甚麼這一個社會不可以讓人期待著死亡？那是唯一可以肯定會發生的事情，社會卻不讓人去追求唯一不是縹緲的事情，然後接下來的生命和生活就是一直如常了。我們確切地知道死亡是會來臨的，但還仍然順應著別人的期望，在離去之前的一刻還是需要掙扎著。

 

 

　　除了自殺以外，所有死亡都只是一場意外。心臟病發、器官衰竭、車禍、被謀殺或是老死都是一樣的，我們無法準確知道自己死亡的時刻。人們花費時間研究無法確定的陰謀，卻從來沒有正視擺在眼前的真相。不存在的猜想讓我們依賴著虛無縹緲的假設，事實雖然殘酷，但不及不由自主的誕生來得可怕。時常被叮嚀著要為自己的出生而感恩，但是我們從來沒有要求過自己要存活在這個世界上。人們掙扎於誕生的悲劇與悲劇的誕生，總會有著一刻在遇到挫折的時候想起：「我寧可從來不曾出生。」我們鼓勵自己樂觀地活著、迎接每一天的美好，但是無可否認的事實就是人一直只是在邁向死亡。

 

《28年後》

上映日期：2025 年 6 月 19 日

 

 

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