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03/07/2025

法國青春電影《OM芝！》：回頭看年少輕狂時的迷茫

#法國電影 #OM芝！HOLY COW #影評 #電影 #青春電影 #Movie & Drama
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  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

    夢囈之上

    隔週四更新

 

　　《OM芝！》（HOLY COW）是典型的法國青春劇情片，透過局外人的視角與日常生活的節奏，沖淡了死亡所帶來的震撼。主角東東親手讓喝醉了的父親自行開車回家，在目睹父親出車禍的時候，他的第一反應就是叫朋友去看，自己只可以在旁凝視——引擎聲的消逝亦代表著成長的來臨。他並沒有在故事中作出任何憂傷或悔恨的情緒，而就只是每日如常地接送妹妹、在沙發和車上瑟縮而睡、在牧場裏與自己喜歡的人做愛、產生爭執時就憤怒地動手。這一些都是屬於青春時期的衝動，東東的世界在一夜之間顛覆了。迷失了的少年也不知道應該怎樣做才好，只可以每天嘗試做自己能力範圍以內的事情，逆來順受是他唯一可以做到的。

 

 

　　為了賺取生活費而從零開始學習做芝士的主角，淡然地訴說自己的無奈：「我爸死前是做這個，我不知道可以做甚麼。」這一句話不只是經歷了親人離世後的反應，還是一種在成年後面對未來時的一種自我迷失。雖然我並沒有太多類似的親身經歷，但是那一些看似只屬於年少輕狂時的迷茫，其實在人生的各個階段中都會出現。

 

 

　　還記得早前在香港大學分享自己的創作經歷的時候，當時的教授在閒聊時問著：「你是甚麼時候發現自己想要從事藝術的？」「大概是十歲左右就決定要做創作了。」從小我就知道自己有很多話想要說，而藝術和文字就是可以盛載思想的媒介，我總是在兩者之間徘徊。從來沒有想過要賺多少錢，但是只要能夠一直創作也就足夠了。我的作品都是圍繞著對於身邊人的一份愛，就像是主角東東即使經歷了衝突與徬徨，他還仍然深愛著自己的妹妹。雖然失去了父親，但他還是被身邊的人所愛著。

 

《OM芝！》

上映日期：2025年7月3日

 

 

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