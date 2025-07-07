展覽「霍斯特：傳奇時尚攝影大師」：跨越60年的鏡頭藝術，穿梭於文化與夢境之間

在時尚攝影大師霍斯特．P．霍斯特的鏡頭裏，時尚是夢境與身體的化身。「霍斯特：傳奇時尚攝影大師」精選了來自倫敦維多利亞與艾爾伯特博物館及霍斯特遺產委員會的藏品，以其三十年代的黑白攝影到罕見的彩色作品，讓觀賞者在文化與夢境之間的穿梭。

在模特兒還沒有正式成為一項專業的三十年代，霍斯特以蘊涵氣質的女演員及名媛作為拍攝對象，為畫面注入天然的魅力。鋼琴家、演員和時裝設計師艾斯特雷娜 · 布瓦塞萬曾在紐約列克星敦大街格雷巴爾大廈19層的《Vogue》攝影棚中拍攝作品《帽子與外套裙：波道夫 · 古德曼》。本來仍是一位舞蹈教師的麗薩 · 弗薩格弗斯，在得到霍斯特邀請拍攝試鏡照後，亦投入明星模特兒的事業：「他造就了我的模特生涯。」

超現實的黑白舞台

在經歷了一戰以後，剛開始萌芽的超現實主義，讓霍斯特把錯視及變形等的夢境元素融入於時尚攝影的作品之中。最早期的超現實作品是他為英國版《Vogue》拍攝的帽子專題，其中為社交名媛德蒙特斯鳩 · 費森薩克女侯爵拍攝的《配飾：莫林諾》，以各種誇張造型的配飾作為襯托。他亦曾經在1940年與藝術家達利首次合作，並為時裝設計師夏帕瑞麗拍攝照片，從中窺探每一個人所埋藏的潛意識世界。在場內展出的《電美人》，參考了荷蘭畫家耶羅尼米斯 · 博斯的《聖安東尼的誘惑》作為拍攝背景，以怪誕的服飾諷刺30年代各種極端的美容療法。

在二戰前夕，人們透過戲劇和電影以作為自身精神寄託，從而衍生出不受階級束縛的明星。霍斯特開始為新興的演員及劇作家等拍攝肖像，譬如他在電影《春色撩人》的佈景中拍下了年輕演員奧莉薇 · 黛 · 哈佛蘭在裝飾框內的姿態，亦同時為演員、劇作家及作曲家諾埃爾 · 科沃德爵士捕捉他最為自然的樣子。

生活的色彩

三十年代後期的霍斯特，亦開始探索彩色攝影技術的可能性逐步成熟。他為《Vogue》所拍攝的作品運用了強烈對比而具有實驗性的色彩，交織於夢幻與古典節奏之間。在不同的時裝品牌中，呈現了各種服裝的設計特色和色彩。霍斯特以紅白藍三個主要色調，呈現了屬於莎莉 · 維克多連衣裙的夏日氣氛，配合著保羅 · 弗拉托的條紋手袋、Lugene太陽眼鏡，及Primrose House狂歡節系列彩妝系列的妝容。

在他與傳奇編輯弗里蘭的合作中，攝影主題則轉向了捕捉名流的私人空間，開啟「生活時尚」攝影的潮流，讓人與空間各自成為作品的主體。著名的美國普普藝術家羅伊．李奇登斯坦及安迪．沃荷亦曾經出現在霍斯特的鏡頭下，在作品之中呈現了藝術家在創作時候的心境，譬如前者以漫畫風格聞名的圖像，及後者以描繪名人、商品與大眾媒體而成名的標誌性圖像。

後世的影響

霍斯特對人物與空間關係的詮釋，亦啟發著新世代的創作者，以各自的文化背景延續了獨有的攝影作品。在「1990年代至今的中國時尚攝影」的展覽專區內，亦展出了馮海、梅遠貴、許闖、曾無及楊剛聖等攝影師的代表作。他們各自以作品中的身體與結構回應霍斯特風格，為視覺元素注入了優雅的當代演繹。

霍斯特擅長以古典構圖與光影，捕捉衣服和人物的潛在的華麗意識；不論是靜謐的高級訂製時尚、超現實的夢境或是名流的隨性生活，他以帶有詩意的視覺語言，開拓了時尚攝影的可能性。此次的展覽不只是一場對霍斯特的致敬，亦讓觀賞者重新思考時尚如何超越流行，成為情感的容器。

霍斯特：傳奇時尚攝影大師

日期：2025年6月30日至9月12日

時間：周一至周日（10:00—21:00）

地點：新濠天地一樓 澳門路氹連貫公路

查詢按此