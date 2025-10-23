洛朗・佩博斯雙展「動競藝境」及「美與姿態」：運動時的姿態被轉化為視覺語言

法國作家阿爾貝．卡繆（Albert Camus）在早期散文〈提帕薩的婚禮〉（Nuptials at Tipasa）中寫下對於陽光與游泳時的感悟：「當我游泳時，我那閃著水光的手臂在陽光下化為金色，直到我再次扭動全身的肌肉將它們收回；水沿著我的身體流淌，我的雙腿猛烈地奪取著浪濤——而地平線消失了。」對於卡繆而言，身體是與大自然融合在一起而獲得自由的存在。

在法國藝術家洛朗・佩博斯（Laurent Perbos）的世界裏，運動時的姿態亦被轉化為視覺語言；古典雕塑與現代運動從來都不是兩個對立的領域：「在此次展覽中，我將呈現一系列完整的作品，探討運動的概念；其中有些我過去創作的作品，它們是我藝術實踐中具有標誌性的作品。」雙展「動競藝境」及「美與姿態」於澳門新濠天地同期舉行，呈現公共空間的流動和古典美學。

動競藝境

作品《區域》為佩博斯著名的「網球場」系列之一，把公共空間重塑為畫布，以拼貼、線條與色塊的組合，重新詮釋觀賞與參與的定義。觀眾在場內成為了作品的一部分，於導賞期間亦鼓勵互不相識的大家於網球場上玩樂，不再只是用作比賽的場所。在色彩的延伸下，運動與藝術被糅合為同一種生活語言。

佩博斯成長於充滿藝術氛圍的法國，古希臘的雕塑與神話成為他的靈感來源。他相信神話是社會的集體記憶，而當代流行文化則是神話延續。在「身體神話」系列中，他把古代英雄與運動偶像並置，透過錯覺效果和材質變換，構築出一種戲謔而帶有玩味的美學。佩博斯以籃球重塑古典神明的頭像，以塑膠取代大理石的紋路，讓神聖的概念在光線下顯得幽默而真實。

《乒乓花園》是一個遊戲與思考並存的區域，佩博斯將乒乓球桌扭曲、折疊和延展，改寫了充斥著繁文縟節的遊戲規則。觀眾被邀請參與其中，再次成為作品的一部分。這一種設計以強烈對比的色彩與比例，揭示了都市生活的節奏與秩序。

美與姿態

在2024年巴黎奧運期間，法國國民議會邀請佩博斯展出，以古希臘雕塑《斷臂維納斯》為靈感的系列。藝術家創作出六座象徵不同奧運項目的維納斯雕像，以彩虹六色象徵平等、多元與包容的精神。紫色維納斯呈現揮動網球拍時的姿態，藍色定格於籃球比賽的瞬間，黃色提著衝浪板，綠色戴上拳擊手套，紅色在投擲標槍；橙色維納斯則保留了斷臂和高舉弓箭，向殘奧運動員致敬。

從《夢幻球場》的斑駁色塊，到《乒乓花園》的遊樂場，佩博斯以雕塑語言構築出介乎於現實與夢境之間的節奏；讓公共藝術成為人與人之間的橋樑，呼吸於衍生自藝術與體育的共鳴之中。

洛朗・佩博斯雙展「動競藝境」及「美與姿態」

日期：即日至2026年1月4日

時間：10:00 - 21:00

地址：澳門路氹連貫公路新濠天地1樓