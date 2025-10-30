Art & Living
夢囈之上
30/10/2025

香港動畫《世外》：思念可以成為活下去的力量

#動畫 #世外 #影評 #香港動畫 #電影 #Another World #Movie & Drama
  • 林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    荒謬主義作家及TEDx講者、Central Saint Martins藝術理論及哲學系研究碩士，曾在倫敦Tate Modern及亞洲各地藝術展覽展出多媒體（雕塑、裝置、表演及攝影）作品，創作主題圍繞於孤獨與存在的命題。近期散文、小說及詩詞作品散見於「*CUP」、「虛詞」及「好集慣」等文學平台。

    Instagram：@cyrus_lamprecht

    夢囈之上

    隔週四更新

 

　　無法解釋為甚麼會知道對方就是命中注定的人。當凝視著對方的雙眼時，會不期然地湧上一種感動。曾經以為眼淚只屬於悲傷，但是當那個守候已久的人真的出現時，才發現淚水也可以是幸福的象徵。來到早該放棄的時刻，卻在失去期待的瞬間終於找到了；彷彿上一輩子早已認識，不需要試探，也無須隱藏自己的想法——彼此的思想是同步的。

 

 

　　動畫長片《世外》（Another World）探討「輪迴」與「執念」的主題。再活一次不只是過著不一樣的生活，而是為了再遇見某一個想見的人。有些人或許會如劇情設定一般，長出由惡念豢養的「鬼之芽」，讓仇恨不斷蔓延，並把自己困在沒有出口的世界裏，就如主角小鬼在故事中所述：「『人鬼』再多，也多不過人的惡念。」思念可以成為活下去的力量。人生或許只是重複的循環，但若是為了再遇見那個真正重視的人，一切也就值得了。

 

 

　　無論在動畫或音樂設計上都互相牽引，展現多場景之間的實驗性。譬如小鬼使用能力時的開花視覺、段兄與人鬼對決的緊湊場面，以及從麥田延伸至戰後小鎮的風格轉換，都掌握了收放自如的節奏。特別是在小鬼的外形設計上，以面具遮蔽真實的表情，象徵人於社會中掩飾自我、無法說出真實感受的處境。要找到那一個人，不只是依靠視覺上的認出，而是透過心靈與思想的契合，才可以知道對方就是自己一直在尋找的人。

 

　　有些人和事在這一輩子根本忘不掉，然而忘記又是為著甚麼？曾以為必須把一切歸零，才能讓新的事物進入生命。若把自己歸零，獨一無二的「我」也就不復存在了。有一些回憶根本不需要忘記，因為它們早已成為自己的一部分。

 

《世外》

上映日期：2025年10月29日

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

