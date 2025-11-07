Art & Living
夢囈之上
07/11/2025

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實

  林靖風 Cyrus Lamprecht

    林靖風 Cyrus Lamprecht

    夢囈之上

    隔週四更新

 

　　真相與謊言在於人本身所相信的事實是甚麼。當離奇的事情成為真實，也就沒有理由不去相信謊言的真實性。《暴蜂尼亞》（Bugonia）導演尤格・藍西莫（Yorgos Lanthimos）延續了一貫的荒誕手法，在黑白與色彩的交錯之間，呈現出一部交織於現實與科幻的寓言。當主角美雪在公司門外致歉時，泰迪以一根線牽引著母親的身體，就如一個氣球般飄浮在半空。黑白的色調象徵著早已發生的事實，亦彷彿暗示著他的母親存在於一個無法逃離的空間之中。

 

 

　　整個故事穿插著各種情緒勒索的表現。美雪試圖推行一條讓公司員工能早點下班的規條，同時又暗示人們必須先完成工作才能離開。語氣溫柔的她似乎給予了自由，但這從來都不是一個真正的選擇，像是她被泰迪綁架以後所說的那一句：「你真是我們物種的驕傲，泰迪。」她所說的一切都經過設計，並帶有雙重意涵——真相與謊言其實並沒有差別。

 

 

　　人們只是想要相信自己所相信的。事情的真實性到底有多高其實並不重要。就像主角所深信的陰謀論，只要不斷蒐集能夠支持自身觀點的資訊，就可以讓那個信念變得立體與真實。這一種無法辨清到底是事實還是謊言的狀態，或許正如美雪在車內播放的Chappell Roan歌曲〈Good Luck, Babe!〉中所述：「You'd have to stop the world just to stop the feeling」只有當世界停止運轉時，人們才會知道哪一個才是真相。然而當世界真的停止之後，真相也就不再重要——就如那一些再也不會回到蜂巢裏工作的工蜂一般。

 

《暴蜂尼亞》

上映日期：2025年10月30日

 

 

