在沒有KOL的年代，品牌形象如何建立？看20世紀的兩位時裝插畫師，如何讓筆下人物魅力超越真人硬照！

早些天到訪Affordable Art Fair，看見藝術家與商業品牌之間的互動所營造的微妙效果，有種說不出的perfect match。其實在百多年前，實物質感未必能夠穿州過省呈現眼前時，由畫家繪畫的商品廣告，稱得上是最初代的branding塑造，而那印刷廣告的感染力可以說跟現在的社交媒體不相上下；不禁反問，在未有KOL、明星代言之前，不就是靠一支畫筆表達品牌個性、風格氛圍？

橫觀二十世紀的時裝廣告，筆者最享受翻閱兩位插畫師的作品—J. C. Leyendecker（1874-1951）以及René Gruau（1909-2004），一個具象，一個抽象，剛好代表了時裝插畫的兩個面向。

J. C. Leyendecker是塑成二十世紀初紳士形象的美國畫家，現今大眾的第一印象肯定是他筆下的Arrow Collar裇衫廣告，一系列作品描繪當時的優雅線條與剪裁風格，記錄了上百年前那種說故事的呈現手法，而且廣告中的人物造型配襯往往盡顯心思，飾物細節是高度attention to details。

另外，他的繪畫生涯橫跨了兩次世界大戰（1914-1918, 1939-1945），製作出不少深具代表性的作品。多年來為雜誌<The Saturday Evening Post>繪畫的封面，忠實反映出當時美國人的普羅價值觀念。從服裝發展的層面來看，部份畫作裏更透現了軍服與洋服兩者的微妙歷史關系，軍服形態基本上是塑成了訂製西裝的原型樣式。

有趣的是，這種畫風明顯影響到後世的商業、流行創作，驟眼或會覺得跟現在的動漫風格有點相近，帶勁的油畫筆觸在這些年來實在受到廣泛模仿。

除了具象表現手法，百年前的畫家像René Gruau也很擅長抽象的描繪。二十世紀中後期的歐洲，並不太流行寫實畫風，他那種充滿留白、線條簡約的構圖才稱得上時尚，同時亦保留了一點故事性效果。

這些前衛的意筆技巧替Dior, Givenchy, Balenciaga, Lanvin等數之不盡的一線品牌確立了氛圍形象，想像下當時服裝行業是何等依賴此類印刷宣傳，其重要性可說是不下於時裝設計師，完美刻劃出高級訂製（Haute Couture）的輪廓。

看著這些筆下的人物，總是帶種獨到的品味，魅力超越了真人硬照能營造的想像空間，自然能夠觸動時裝顧客群的神經，作為marketing營銷手法也實在太賞心悅目了。