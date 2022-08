在沒有KOL的年代，品牌形象如何建立？看20世紀的兩位時裝插畫師，如何讓筆下人物魅力超越真人硬照！

J. C. Leyendecker是塑成二十世紀初紳士形象的美國畫家,現今大眾的第一印象肯定是他筆下的Arrow Collar裇衫廣告,一系列作品描繪當時的優雅線條與剪裁風格,記錄了上百年前那種說故事的呈現手法,而且廣告中的人物造型配襯往往盡顯心思,飾物細節是高度attention to details。

You May Also Like