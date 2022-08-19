在公式化的時代，電影《Bullet Train》的荒誕變奏簡直是一道清泉

今個月，香港電影界的焦點都落在古天樂身上，這套花了4億打造的本地特技電影《明日戰記》，有人比較畫面與劇情的重要性，但與其追求視覺官能刺激，倒不如追求能走得更遠的美學。筆者最近一周看了6部電影／舞台劇／劇集，深切體會到美學品味如何高下立見，它能使你蕩氣迴腸，亦可令你中途離場，當中差異也許跟創意思維有密切關系，例如是本月上映的《Bullet Train》。

首先，我對這部戲是本著毫無期望的，雖然半年前看預告片時，感覺尚算過癮。看到是《Deadpool 2》導演David Leitch的新作，以及是Brad Pit與東洋味濃厚的設定，在進場前，不難假設它是一部國際娛樂大片套餐，可結果卻是喜出望外。瘋狂插敘的剪接手法貫穿整部電影，畫面上的日式字型及美術特效亦很有異國風情，令這個發生於數小時內某班列車上的困獸鬥故事充滿新鮮感。最重要是這樣action-packed的電影，竟然絲毫聞不到「老套」的氣息，在這公式化的時代看膩了槍戰、肌肉、跑車，這部荒誕玩味變奏簡直是一道清泉。

《Bullet Train》能夠表現脫俗，很大程度有賴美術組將主角dress-down。無錯，是一絲不苟的將帥氣明星改頭換面，甚至醜化。試想像下，Brad Pitt怎麼走出來也似荷里活紅星，要演繹倒霉殺手一角，造型設定上的漁夫帽與粗框眼鏡是關鍵，大大提高說服力。Aaron Taylor Johnson也是一樣，要將個花肖美男轉變成狠角色，一撇鬚加個old school髮型是絕佳掩飾。既沒有明星造作的畫面，看起來也相當舒服。這種內斂的表達手法似乎也是個大趨勢，即使多用心亦要在表面塑造出effortless的氛圍，避免顯得too much／try hard的感覺，看來西方真的很不流行我們《寒戰》七情上臉那一套。

本片急促的節奏為觀眾製造無比快感，一分鐘twist三次的情節，跟原著小說劇情一樣曲折但合邏輯。在視覺語言傳遞方面是非常跟得上潮流，也許能說是當下創意思維（Netflix戲劇常見）表達手法。即使導演不是年輕人，但說故事的方式依然滿有創意活力，更帶種獨立電影的味道。這點我本來期望在《七人樂隊》中能感受到，筆者可是由2014年（當時原名《八部半》）期待至今，怎知入場看了幾輯教育電視……七個短篇中只有杜琪峯執導的出色，其餘都充斥著濃厚說教味（洪金寶前輩還是當武術指導較好），那種老人視覺徹底將年輕人stereotype，相信稍稍有sense的觀眾亦會被嚇怕吧。

Bullet Train 預告片