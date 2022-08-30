Overiszed西裝很老氣？寧闊莫窄定律：Oversized的孖襟西裝，最能穿出80s時尚味道！

最近Rick Astley重新翻唱1987年的《 Never Gonna Give You Up》，無疑是非常出色的廣告諗頭，新奇在於這尷尬情歌由從前的嘲諷對象，隨著近年City Pop、80’s舞曲復興而搖身一變成熱門party song，筆者幾乎身邊所有朋友都會跳那個舞步。鏡頭下，創意重製多幕經典既玩味又有水準，唯一敗筆之處竟然是Rick…身上的西裝褸！80’s oversized孖襟本來時尚型格，怎麼今日變成了單襟還要窄領窄身MK fitting？太令人氣憤。西裝這回事，真的寧闊莫窄，也沒有甚麼比孖襟更適合oversized了。

Rick Astley當年身穿的polo、皮帶、白褲都完美還原，偏偏最精妙的oversized孖襟西裝褸就缺席了，造型師到底在想甚麼。那輝煌的八、九十年代時尚浪潮，奢華用料與造工細節滿佈於名牌產品，講究的西裝drop shoulder、闊大lapel可算標準配置，連帶強烈鮮明的輪廓線條，刻劃出Armani、Versace等一線意大利牌子的天橋形象。那個不流行賣concept噱頭的年代，消費者買奢侈品講求製作上的高級感，刁鑽手工才對得住價錢，無可能用一件slogan print tee或hoodie交貨。

回望香港這邊，很多人說80年代的香港名星很會打扮，筆者倒是覺得原因是當時的名牌很用心雕琢剪裁，穿起那樣倒三角的孖襟西裝褸，就算身型稍有缺失的男士亦顯得帥氣。那時候的造型師亦較好辦，structured的西裝總出不了甚麼亂子，反而現在要用Tee、風褸穿出好身型比例才是高難度。當然，顏值高如張國榮便能輕易發光發亮，即使這個 Ivy Style唔鹹唔淡（袋巾摺法古怪、button down shirt跟大尖領不太合襯、帽子應該用boater較好），但還是足夠洗去嚴肅印象，換來一份造型感。

在洋服圈子裏，闊大孖襟其實是很厲害的come-back。具領導地位的男裝雜誌《The Rake》幾年前已帶頭推自家的’oversized’西裝系列，強調剪裁要夠full，胸口、腰間亦預留很多布料，突晒高級布匹的drape（垂墜感），活動起來能展現出動態volume，有點回到1950年代荷李活影星的西裝樣式。現在意大利洋服行之間更有出現drop 0的款式，即是胸跟腰一樣尺寸 （平時普遍會drop 6，即是腰比胸窄了6寸），腰間省去兩處「揸腰」，接近直落的闊身板型。

Overiszed西裝很老氣嗎？要帶點滄桑才能駕馭？這想法太正路了，換個角度，小白臉更能散發出那道時尚氣息。看看奶油狀態的Johnny Depp穿起大碼西裝，相信一點不輸現在鬍鬚滿臉的大叔模樣，至少女士們會比較懂得欣賞吧。