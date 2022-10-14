史上最瘋狂的古著拍賣會Durango Vintage Festivus，一邊渡假一邊買賣！

上周美國29／9-2／10舉行了古著界的矚目盛事—Durango Vintage Festivus，可說是跳出多年傳統market、trade fair框架，歷史性的狂野嬉皮派對！

香港鮮有傳媒大眾談論，也許是第一屆舉行的關系，加上在港只能使用官方預設的網拍平台，過程複雜又需閣讀大量指引，對古著迷來說幾近是場語文能力測試。最後當然還考驗到知識與財力的競技，識睇又要識玩。筆者跟有參與的朋友IG@Denim Seeker整理了些第一手中文資料，將活動焦點環節逐一記錄。

首先，為不諳古著的朋友交待下背景，這次活動主辦者是傳奇古著獵人（denim hunter）Brit Eaton，即是拼死爬入荒廢礦洞挖掘百年牛仔珍品的冒險家，現在不少博物館級別的Levi’s亦是靠他「出土」。到近年古著店Berberjin出書、潮人Nigo辦展覽公開收藏、一件50’s牛仔褸隨時被熱抄至兩、三萬港元（二戰年代的更索價達十萬）……全世界都嗅到這門服裝行業存在的驚人潛力。

可是Brit Eaton籌辦這第一屆Durango Vintage Festivus有別於普通拍賣會，甚至打正旗號是場嘉年華！選址於Colorado的露營車營地Tico Time Resort，參加者可以購買門票即日入場或是租場過夜玩足幾日，除了live auction拍賣高價古著，更有大量活動環節如flea markets, bungee jumping, band shows& parties…總之充滿大麻與酒精的嬉皮氣息。

其實見到這’Festivus’字眼也能領略到固中玩味，當中還有Denim Olympics遊戲環節，似乎是用牛仔褲玩「扯大纜」！模仿1871年品牌Sweet-Orr的宣傳圖象。順帶一提，Levi’s相似概念的雙馬商標是遲它6年才出現的。

另一精彩環節是「十分鐘任攞」！現場中標者可以跳入古著衫堆裏任搶，Brit Eaton預告裏面埋藏了條buckle-back jeans（推斷是1930’s或之前的珍品）所以非常吸引。由兩位中標者以最高價$4550美元投得這機會， 如此活動抄熱氣氛叫現場人士血脈沸騰，還真是美國人才想得出這種瘋狂遊戲，比著亞洲古著商面對這個銀碼的買賣一定慎重處理吧。最終那條buckle-back jeans好像給之後投得「三分鐘任攞」的幸運兒尋獲。

來頭重頭戲—Live Auction，當中以Brit Eaton拿出的三條博物館級別牛仔褲最矚目，分別屬1870、1880、1890年代的Levi’s。尤其是這種十九世紀Levi’s duck pants在世上應該也沒有幾條了，特別之處是背扣cinch-strap圍邊車縫工整，無車斜線亦無撞釘，即是界乎第三期的設定，能細分判斷至1875-76年間的出品。儘管褲腳爛了半邊，但就歷史意義而言它仍值 $12200美元的成交價。

全場焦點、完整度極高的1880’s Levi’s最終以$7.6000美元成交，即是$596,600港元！憑這單袋款式、鈕扣細節與No.2系列布牌，可推斷屬現存世上最古老的牛仔褲之列，而褲面的蠟蠋印漬亦記載了穿著者在矌洞工作的生活。中標者是兩位古著商人Zip Stevenson （Hollywood Trading Company）與Kyle Haupert（Golden State Vintage）。

這次拍賣活動還推出了書冊，記錄Brit Eaton的珍藏以及上天下海尋寶的難忘經過，以對白方式描述實在來得風趣幽默。除了預期的冒死受傷經歷，更有趣是他鍥而不捨地向一位年老藏家出價長達二十年的故事，由1999至2017間他不斷被拒絕依然沒有放棄，最終老人臨終前留下了張古曠洞地圖給他尋寶。

至於海外參加者，也就只能靠官方平台競價 https://hibid.com/catalog/397750/durango-vintage-festivus-3-day-webcast-auction，可是現場的實時Live Auction快過網上平台系統，即是在你入價時現場可能已叫高於這價位，甚至在你未入好價時現場已經完標了，所以唯有只好不斷按refresh才能勉強趕上。也許因為這個系統較為複雜難用，世界各地的下標人數不如預期中多，很多珍品都以比市價低廉的價格賣出，亦有很多古著因為不到底價而流標了。

綜觀第一屆Durango Vintage Festivus算很叫人意外，除了活動構思大膽超乎想像，另外就是拍賣成交價格脫離市場現況（標王1880’s Levi’s除外），大部份古著的出價都比預期估價低，在這渡假營內的古著版Woodstock似乎未能反映外間市場。相信很大原因是全英文、沒有翻譯系統的平台，缺少了日本收藏家的參與，而他們在亞洲市場的推捧力度大家都有目共睹的，如果原宿名店、潮人都一一出手的話，戰況大概會激烈得多吧？