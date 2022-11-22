高科技布料再進化！日本版Champion BLACK Edition，充滿High Fashion格調又不失街頭氣息

一向覺得香港的時裝迷是得到幸運之神眷顧。

由以前買手店林立，引進大大小小的外國品牌為我們啟蒙，到之後網購盛行，寄港能省卻歐盟稅項又無進口關稅。更重要是在港開設旗艦店的牌子，通常能不受限制、進口多國系列，例如香港Champion便同時提供歐、美、日版等豐富選擇，傳統、街頭抑或簡約風格都能垂手可得。最近日本Champion更推出了Black Edition高端系列，率先於K11 Musea 3／F Pop-up登場！

Champion家傳戶曉的程度大概不用多說，各種面向也有捧場客。有人喜歡它的舒適度，有人喜歡它的穿搭多樣性，筆者就最欣賞它的經典造工如reverse weave，能輕易從其他運動服飾裏辨別出來。日本版就更進一步挑戰機能性，其實驟眼看Black Edition的面料已知道殊不簡單，系列中每件服裝選料皆具有特定原因，為跑步者而設的hoodie採用速乾防臭的C-VAPOR，外套包含輕量透氣又帶彈性的WRAP-AIR及防風的C-PROTECT WIND，全部是集時尚與機能性於一身的高科技布料，真正將品牌的DNA發揚光大。

談到機能性，Black Edition尚有很多實用功能設定，比方說外套手袖上的拉鍊小袋可以放智能裝置小物，長袖衫的袖口又¬設有小洞可以穿過手掌保暖，完全為方便都市人的生活模式。筆者最欣賞兩款大褸設計，女裝版背面有雨擋，男裝版領口夠企夠挺，襟前暗鈕設計簡約百搭，作為overcoat穿著能夠展露衣物層次，輕描淡寫已充滿造型感。

整個系列的灰黑調子可算high-fashion味道濃厚，而又仍然散發著原有的街頭氣息。雖說這是日版系列，但衣物剪裁並非既定印象裏的亞洲板型，M碼起跳的制式加上oversize設計，明顯是要大家留意衣物的3D輪廓，脫離一般凸顯線條的修身剪裁公式。細節處處藴藏著設計動機，留待穿著者去慢慢發掘。