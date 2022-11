格紋來襲！如何從細節區分冬日最常見的Prince of Wales、Houndstooth？時尚背後有甚麼故事？

較鮮為人知的是圖案發展經歷了兩代皇室,原身的Glen Check僅為黑或灰色,當時的Prince of Wales —Edward VII將之變奏出啡色及米色,接著下一代Prince of Wales—Edward VIII再次發揚光大,加入了多層紅或藍的’overchecks’,漸漸成為我們今時今日常見的圖案樣式。所以大家若嫌它太嚴肅老正的話,不妨追求鮮豔或撞色’overchecks’的款式,視覺上愈具豐富層次感便愈能顯得時尚’less formal’。

相對沉穩低調的Prince of Wales 在洋服界可能更為常見,暗裏透現紳士氣息很適合白領上班族,這優雅DNA其實來自十九世紀英國皇室一脈。本名為Glen Check,後因深得王子的厚愛,恆常著用下便被冠以Prince of Wales Check之名。