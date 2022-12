Good Old Days Vintage Market X’mas 2022：玩遊戲、看展覽，來一場復古聖誕派對！

同場尚有葛民輝的展覽《A Few Little Things》設於12/F市集,非常值得大家留意。從其專頁中的預告可見,作品是關於一個小盒子內的空間,在這個動不動就要元宇宙、虛擬世界的年代,反而去聚焦在一個狹小的實質空間,建構出來的東西大概十分有趣,讓大家今個聖誕一起去探討感受。

遊戲玩節肯定是重點,「掟斧頭」已成為Good Old Days的風俗活動,夠狠又夠raw,佬味濃郁。還有一系列Start From Zero精心炮製的木器禮物,每次見到有勝出者捧著木櫈走,筆者也心感妒忌。據知今年更增設了保齡球遊戲!大家不坊來試試看,為自己贏件聖誕禮物。