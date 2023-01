輕鬆營造effortless charm！隨性不羈的Double Four-In-Hand，繼續成為領結主流！

依筆者觀察,最傳統正裝的Double Windsor、Semi-Windsor打法現在已不怎常見,西裝界KOL He Spoke Style甚至特地撰文’ Don’t Ever Wear a Double Windsor Knot’…… 取而代之成為主流(其實已好幾年的),便是casual一點的Four-In-Hand打法。到底它何以時尚出眾?風格化形態又是怎樣練成的?

