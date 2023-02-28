旅行景點與美食的Pairing：穿插京都古城的大街小巷，逛古著店再嘗轉角處的咖啡、拉麵、懷石料理！

繼上回介紹過大阪、神戶的觀光購物與美食pairing，今回分享下鄰近的京都好去處。這個古色古香的城市面貌充滿個性，就連一間Columbia亦融入了和式建築之中，值得逛的地方多的是，而且大多屬於步行距離，可以預先計劃好一個暢順旅遊路線；

中京區

在中京區較熱鬧的河原町一帶，走向內街小巷，會發現很多時尚服飾與古著店，當中知名的Homies、Grass皆是曾獲雜誌傳媒報導的區內名店，有售偏向風格優雅的歐美古著。如果想找西部美式風格，就可以到Dockery Farm，開業至今已足足有30年歷史。

Pairing：Smart Coffee

把握時間逛街亦不忘要找間café中場休息，京都這裏的新、舊派咖啡室林立，如果只有一餐下午茶時間，建議可先到舊式老店體驗一下。位於商店街的Smart Coffee始創於1932年（昭和12年），跨越兩個年號至今依然售賣著招牌自家烘焙咖啡，是日本典型的深度烘焙風味。厚厚的pancake鬆軟又散發著蛋香滋味，簡簡單單已叫人滿足，￥700一份的定價也相當親民。

同處於商店街附近有這間Tailor Hatano，是創業於1906年的百年洋服店，除了現今常見的西裝版型，還有製作上世紀初的紳士斗篷或三鈕西裝款式，今時今日看來是別樹一幟，十萬円左右的bespoke價錢在於日本手功而言也很吸引，有機會不仿訂造試試看。

Pairing：Sugari 和釀良麵

正餐時間，筆者到了期待一試的Sugari（和釀良麵），結果花了15分鐘才成功內進，當中不斷質疑自己找錯地方，幾近放棄…最後遇到個好心日本人教路，說可以自行內進、穿過玄關、走樓梯上去，結果上層是個西式open-kitchen的拉麵店，只有一排12席左右。這樣奉行極簡主義的新派餐廳，設計非常hidden，令我連廁所都唔識去。

我點了個￥900和牛拉麵，麵的粗幼度介乎於中間，帶有小麥又非常掛湯，這個湯底更顛覆了我對醬油湯的印象，不多油、不太稠卻又濃厚起沙，配合柚子醋是中和得完美。燒牛肉入口即溶，味道驚艷，餘香跟湯麵融合起來實在太過美妙… 簡單來說，我吃了人生目前為止最棒的一碗拉麵，高度推薦。

圓山公園

到京都旅遊，神社寺廟是必看環節吧？可是數量之多、景點之遼闊是無可能短時間內盡覽，當中算較鄰近中京區的圓山公園與清水寺還是有機會在一天內遊歷完。建議先於上午到圓山公園散步，在日光充足的時間，神社與自然環境皆非常壯麗，不少遊人會穿上和服拍照留念，在櫻花盛開的季節更是風光如畫。

Pairing：Shigure京料理 誌ぐれ

來到古都，傳統懷石料理是必吃。圓山公園其中一個吸引之處就是裏面的Shigure（誌ぐれ）京料理餐廳，一頓午飯僅需￥2800至￥4000左右，兩人已可包個榻榻米房間，一邊用膳一邊觀靜靜賞圓山公園的美景，確實頂級享受。六至八道菜的豐富料理包含刺身、漬物、火煱、天婦羅、味增湯、豆腐名物等等，道道散發出淡雅氣派。大家品嚐之時還不忘要欣賞一系列瓷器及茶具，視覺、味覺會同時得到滿足。

清水寺

吃過飯後，下午離開公園便可步行20分鐘到清水寺，這個屹立於山上的大型寺廟莊嚴攝人，仿如懸浮於半空中的城堡，絕對值得到此一遊。接近黃昏時間下山，可順道觀賞京都燈火亮麗的街巷景致，對比起陽光普照的日間是別有一番風味。

可是留意接近旁晚的巴士會擠迫得嚇人，還是快快離開這區回到市中心，早點找家居酒屋享受晚飯，安然避開繁忙時間好了。