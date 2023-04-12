Levi's 150週年見證歷史：初代牛仔褸成近年焦點！與古著收藏家分享牛仔褸的原版珍藏、各階段演進

Levi是個普遍常見的德國名字，走一趟以色列的話，大概隨處會聽見；可是現在大部份人見到這組字母，都會聯想起到Levi Strauss牛仔褲。它是撞釘工裝褲的先驅，由專利註冊成立至今已經來到第150年。經典的501牛仔褲更似位見證人，穿梭於不同時空歷史畫面——西部拓荒有他，二次大戰有他，Woodstock有他，柏林圍牆倒下有他..……甚至你我的衣櫃裡，也有他。

對比起1873年的牛仔褲初型，剪裁、用料、款式上的改動也很微細，150年來最翻天覆地，其實是我們的觀感 — 欣賞「缺憾美」。帶有粗糙顆粒感的窄封布料，經過歲月洗滌而成的「火車軌」、「貓鬚」色落，只要有歷史年份價值的話，即使有多少破洞縫補，看在古著藏家眼裡亦是另類美學，又是故事的一部份。例如筆者尋覓已久、僅於1954-60年代出產的拉鍊版501Z，要遇上條對尺碼的更是講求緣份。

可是近年大家也仿似將焦點轉移到牛仔褸之上，市場價格在這短短5年之間急起直追，要找到初代Type I牛仔褸更是愈來愈困難，在本地古著店很多時亦一褸難求。筆者最近就聯同古著收藏家(IG@denimseeker) 拍攝影片解構，出動全部原版珍藏，就連最罕見的二戰型號亦有涉獵，為1936至1950年代間的各個階段演進來個首度全記錄！