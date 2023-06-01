時髦又實用！4大百搭方向，挑選完美的父親節禮物

本文致送給所有準備挑選父親節禮物的讀者，尚餘兩週時間，為人子女如若了解父親喜好照計問題不大，可是總有些傷腦筋的情況，例如他品味過人，心水名錶房車都未必是你負擔得來，又或者他從不講究品味，也不知怎麼投其所好。這種情況下筆者建議從生活細節著手，以下推介四個百搭大方向，圍繞這些「必需品」範疇搜索，總會找到合他心意的一份。

豪爽型爸爸，偏愛烈酒！

豪爽型爸爸，大部份都偏愛烈酒（spirit）。相比起風味遼闊又較難捉摸的紅、白酒，whiskey, gin, brandy, vodka…等等烈酒的確個性鮮明，更容易擊中目標。就以蘇格蘭產whiskey為例，簡單了解或觀察他平日選擇的口味，便知道應該從blended抑或single malt著手，僅是幾個產區特色如Highland（幼滑果香）、Speyside（甘草花香）、Lslay（泥煤海鹽）……已足夠收窄範圍，普遍包裝華麗而價格亦豐儉由人，要送他一支陳年精選或另類驚喜亦絕非難事。

替精緻父親，換上培養皮膚護理的習慣！GROOMING

酒不是每個男人愛喝，但鬚肯定是每個男人都要剃，而基本的皮膚護理亦是值得培養的習慣。對於這類無可避免的頻繁活動，即使他怎樣不講究，替他換組更精良的剃刀也肯定有用武之地。或是upgrade他的護理產品，優質的剃鬚膏、鬚後水能夠令人一試難忘，refreshing感覺難以回頭。至於香水、古龍水那些點綴藥妝就因人而異了，但依筆者觀察，檀香味道（sandalwood） grooming產品似乎深受上年紀的男士愛戴，值得考慮一下。

精緻的文書用品，最適合文質彬彬的爸爸！

對於文質彬彬的優雅爸爸，精緻文書用品是不二之選，fountain pen更是商務會面、上班日常不可或缺的工具，上一代人甚至會稱某名筆為「開單筆」或「大班筆」。然而這裏選擇亦不需局限於Montblanc、Dupont的簽名筆，古董市場上也有很多經典韻味之選，更不妨考慮發掘奢侈品牌以外的款式，例如實而不華的德國製Lamy墨水筆，或者設計感強烈的台灣品牌 Ystudio走珠筆，保證為他帶來驚喜。

為好動型的爸爸，送上一個高質的crossbody／backpack！

最後是好動型的活躍爸爸，甚麼時裝品味亦看不上眼，只愛穿運動裝、揹尼龍袋……這情況下就唯有送他一個高質的crossbody／backpack吧。真皮配搭實用的防撥水（water repellent）poly／nylon是最長青的組合，輕巧又能抵禦雨水濕氣，對比起帆布canvas更不易弄污或掉色，顯得歷久常新。時裝買手店的歐洲品牌以及來港設店的日本皮革匠牌均提供大量選擇，可以根據他日常出門需要來挑選最合適的容量大小。