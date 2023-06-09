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09/06/2023

電影《Oppenheimer》上映前：回顧導演Christopher Nolan超越時間的韻味和電影美學

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  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

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    逢周二更新

　　期待已久的史詩戰爭片《奧本海默》（Oppenheimer）將於下月上映，這部由名導Christopher Nolan執導的新戲找來Cillian Murphy演出二戰時代原子彈科學家，兩年前傳出消息時已叫筆者引頸以待。一直覺得Christopher Nolan將商業市場與藝術品味平衡得非常好，即使是《Tenet》（2020）這類科幻動作大片，依然能夠散發一股經典電影美學氣息。

 

　　如果大家只有留意他近年《Dunkirk》（2017）、《Interstellar》（2014）等等賣座作品，個人認為他早年較低成本的創作同樣值得推介，跟他本人的衣著品味一樣，戲中角色造型總是具備超越時間的韻味格調。

 

 

　　Christopher Nolan的首部長片《Following》(1998）雖然屬低成本獨立製作，卻叫人喜出望外，全片以16毫米黑白菲林拍攝，台前幕後班底盡是身邊友人伙伴。主角的黑色西裝造型是個關鍵，正如劇本簡敍’A well-groomed, handsome man in a dark suits, notices he is being followed…’，這個關於帥氣騙子遇上跟蹤狂作家的絕妙故事，佈局吸引而攝影美術亦具美感，可見導演的英式優雅品味存活於每部電影的DNA。

 

 

　　較為廣為人知的作品相信是兩年後的《Memento》（2000），以懸念故事作商業招徠，Christopher Nolan很快便躋身荷里活主流導演之列，不久後更跟Al Pacino拍攝了《Insomnia》（2002）。筆者還記得是租VCD觀看此片的年代，很深印象Guy Pearce演繹每天失憶、靠著身上紋身查案的畫面，總是拿著張菲林相四圍走。現在回看起來，依然覺得這藍色裇衫配杏色西裝毫不過時，可能《No Time To Die》意大利一幕的造型也是參考他。

 

 

　　Christopher Nolan電影世界裏的配角同樣不容小覷，細節精緻程度有時候還更勝主角，由《The Dark Knight》（2008）創造出最時尚個性的小丑（Heath Ledger飾演），再到《Inception》（2010）裏戲份不多但造型極多的Tom Hardy，每次出場都叫人眼前一亮，單單是裇衫已經有camp, pointed, one-piece collar …等多種款式，仿如夏日洋服穿搭lookbook。快將上映的《Oppenheimer》以1940年代作背景，相信會有大量考研時代的美術設定，肯定值得期待。

 

 

 

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