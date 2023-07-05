夏日的隨性優雅：Polo Shirt可以有多講究？從布料和領口細節入手，選擇最適合自己的風格！

Polo shirt在夏日男裝capsule wardrobe幾乎是不可或缺，但一提到polo，普遍人都即時聯想起Ralph Lauren，但這只能歸功於他過人的營商頭腦，將馬球運動連帶貴族色彩跟自己的品牌掛鈎。事實上，坊間出色且優秀的選擇眾多，由成衣牌子至高級訂製均有不同布料特性，至於領型造工細節更是風格重點所在。

因為polo shirt是屬於「過頭笠」（pullover）衣物，所以非常講求布料的彈性，最傳統常見的綿質織料是piqué（珠地），網狀結構透氣通爽很適合製作馬球、網球等運動服飾，各大布廠也會研發自家風格的mesh knit，時尚品牌更傾向採用疏洞較大而明顯的織法，有著穿透的視覺效果。

另一常見用料是jersey，同樣有著彈性、透氣功能，但在質感上是截然不同的順滑，所以穿起來顯得非常貼身，薄料的話更顯現肌肉線條，尤其是較亮面的處理。柔軟又輕薄的特質，就直接關乎到款式，因為領口不會怎麼筆挺，一般jersey polo均採用regular collar，而且這種質料的觀感較斯文，大量出汗的話容易見漬，真的穿來做運動其實並不太理想。

第二款領型是近年最受洋服圈子愛戴的one-piece-collar，領口採用一片布從內到外延伸，有著俐落無暇的華麗效果，頸喉之處沒有鈕扣，配襯西裝褸能夠營造出很自然的領口roll，匠牌如Luca Avitabile的出品很適合spread collar著法。亦有像G. Inglese一類領口較短而平伏的，視覺上同樣簡約sleek，只是相對隨性休閒。

最後要介紹是界乎於前兩者之間的另一種 one-piece-collar，形態上稍有異同。頂鈕可以扣到上頸喉，卻同時採用無縫接駁的一片過裁法，算是在簡約與功能之間取個平衡， 穿搭起來相對versatile，名匠如Liverano & Liverano、Rubinacci等均有推出此種款式。

大家可能留意到以上polo全部是長袖，因為這樣設計比較優雅、接近正裝打扮，可以被視作裇衫的替代品，酷熱難耐的時候就唯有摺幾下袖吧。