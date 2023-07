皇都戲院娛樂大亨Harry Odell的香港故事，你聽過沒有？由《尚未完場》跟大家說下去！

導演用動畫穿插及剪接技巧說故事,加上Arnold Fang編製的原創音樂,拉近了觀眾與Harry Odell這七十年的時空距離。而這個更像未完的故事,尚有很多訪問片段、周邊資料因為片長所限而未能交待,也就留給「尚未完場 To Be Continued」facebook專頁繼續更新,還有電影原聲配樂在Spotify上架,以及未來將會舉辦的工作坊,跟大家一直走到故事完滿的結局。

You May Also Like