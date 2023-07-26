Sotheby’s古著潮物拍賣！潮流教父藤原浩的Type I牛仔褸能否創下天價？為何現在才拿出T-back拍賣？

潮流，藝術，拍賣，可以是同一個圈子裏的事情，我們這代人從小便看慣這一套，好像一直沒有怎麼質疑過它們跟錢的聯繫，潮流玩意被很多人視作家中的藝術擺設。最近Sotheby’s在香港拍賣藤原浩個人收藏的1936 Levi’s 506XX牛仔褸，既屬頂級古著，又是當炒潮物，筆者撰文此刻見到九個叫價、暫為十八萬港元。如果大家不賞識Amekaji（アメカジ／American Casual）復古美學，大可嘗試從潮流角度去理解這項成交。

1900年代初Levi’s將這單袋設計、背有針扣的牛仔褸命名為506XX，後世人歸類為Type I，即是初代牛仔褸樣式，自此為百年工裝時尚、街頭潮流揭開序幕。生產銷售期橫跨整整半個世紀（到1953年被TypeII款式取代），當中存在不少變奏例如二戰簡化版’S506XX’、毛毯內裏版’519XX’均被視作稀有品，升值潛力突如其來、難以捉摸，而這件T-back設計就是當年的加大碼版’506XXE’，由於size46或以上需要太大張後幅布料，所以便改用T形拼布方法去縫製。

至於潮流教父藤原浩為何現在才拿出T-back拍賣？相信是因為市場風向關系，這兩年各大日本古著店突然不約而同販售T-back收藏，力推此激罕貨品，數之不盡的時裝品牌亦跟風推出T-back牛仔褸，所以藤原浩在炒價最頂峰熾熱的今年才拿來拍賣，由他在90年代於美國購入計起，無遲無早。

給大家參考下價格，筆者四個月前寫過 大阪古著名店Acorn一件1940’s 506XXE的成交價為四十二萬港元（￥7,678,000），就算在日本拍賣網找到殘缺不堪的也索價十多二十萬港元。這麼看來，當下十八萬似乎還未到價吧。

相比之下，藤原浩這件1936年版本算更早期，會否更勝Acorn、創下天價？這又不好說，筆者甚至對於他這件牛仔褸的年份抱有懷疑。認真看看特徵，袋蓋圓邊、闊box-stitch、針扣大又有銼紋……明顯就是1946年版本？完全不似1936-41年的袋蓋起角、窄box-stitch、細滑針扣款式。雖然古著是門非常偏門的玩意，但如果潮流教父也搞錯了，至少Sotheby’s的鑑定權威應該把關糾正吧。