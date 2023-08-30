復古法式工裝購買指南：除百年古著、日式復刻外，還有被遺忘的60’s Deadstock！

’Bleu de travail’法工時尚早於上世紀衝出法國，在歐美地區的古著圈大量流通，近十年更席捲亞洲尤其是日本。前篇《牛仔以外的藍血時尚》簡介當今市場上的兩個面向，分別是1940’s之前的原版古著，以及近年日本牌子的復刻品。如果有感20’s-40’s法工外套的抄價誇張，破爛縫補狀態未必是你那杯茶，但新製的日本復刻又過份精緻亮麗，那麼便可考慮下第三個面向，即是界乎新舊兩者之間的1960’s deadstock。

現今依然可以找到法國製的50’s-60’s deadstock，這些陳年滯銷貨又稱為new old stock，連帶原裝紙牌更是別具收藏價值，以現時大約兩千多港元的市場定價，跟日牌的新製復刻品其實差不遠，作為日常著用算非常恰宜。而且它始終屬於中古原版，布料質感瀰漫著真實的舊物氣息，在不同的紙牌組節上更可比較時期，推敲出年份，例如同屬品牌Le Populaire的公雞嘜牌，下圖的紅白色就應該比上圖的黃白色更早時期了。留意即使紙牌有遺失掉落，仍可在外套內袋找得到logo嘜牌，以作對應核實的。

另外可留意紙牌上的標句字樣，當年常出現的'TEINTURE PENETREE GARANTIE GRAND TEINT'，即是染色滲透、不易脫色的高品質，可以隨便洗滌的意思。在面料上，除了常見的藍色twill、moleskin，還有較罕見的米白色’Métis’，是一種棉、麻混紡的薄身布料。有時候即刻不見任何商標，只要見到白底藍字編號紙嘜在前方衫腳，便能知道是屬於French army work jacket的樣式。

在穿搭習慣方面，deadstock法工外套總是充滿彈性空間。由於沒有強烈色落與縫補所帶來的rugged味道，結實的藍染色調偏向優雅格調，同時又隨性休閒，簡單配上運動褲白波鞋都無問題。當然在夏天最合襯還是linen shirts、chino、panama hat、loafers一類地中海岸風情，可是造型定番以外，隨便聯想起garment dyed、corduroy工裝褲及洗水牛仔褲也能統統配搭得宜，或者用來取代西裝外套，一身裇衫西褲領呔洋服打扮亦可帶來新鮮感。