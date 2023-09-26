黃秋生 x 游學修舞台劇《極地謎情》：神戲劇場十周年作，帶領觀眾探索神秘浪漫

男人的浪漫，是否真的只有男人才能明白？

由黃秋生、游學修二人擔演的舞台劇《極地謎情》，故事簡介描述兩個男人之間的對談，圍繞著一個女人，表面看似剛陽味道的偵探劇？入場觀看便知內有乾坤。除了峰迴路轉的情節、難以預測的結局，此戲更散發著劇場獨有的感染力，層次意義或許超越了兩男之間的鬥爭。相信在如此精彩的演出、劇情鋪排與音效美學佈陣下，任何人都能見證這份極地浪漫。

改編自法國作家Eric Emmanuel Schmitt的名著《Enigma Variations》，2012年由黃秋生、梁祖堯以《極地情聖》為題初演。期間觸發了黃秋生、張珮華、甄詠蓓於2013年籌組「神戲劇場Dionysus」的契機，取名自希臘文化守護者(Dionysus)的想法充滿藝術詩意，而「神戲」的創立本身就帶著藝術家的狂熱激情，劇場多年來高底起跌猶如坐過山車，嘗試過多種不同類型面向，以拿捏藝術與娛樂之間的美妙平衡。結果十年磨一劍，他們選擇在2023這個十周年重演成《極地謎情》，對劇團是帶有重大意義，對一路相隨的觀眾也算回憶印記。

筆者身為外行人一直覺得，劇場演員肯定「好好記性」，背對白要有超凡精準的記憶力，對手才能完美交接下去。或者更重要的，是對感覺的記憶力，而非白紙黑字劇本對白。此劇以一個謎情作引子，背景為一間冰島大宅內，名作家與記者之間的對談，一份懸念貫穿整個故事，所以在不作任何劇透的情況下我也無法多說，但大家可以想像到長達2小時(不設中場休息) 的劇作，兩個人的唇槍舌劍將會多刺激緊湊，節奏快慢停頓足以帶動情緒，製造幽默感或者瞬間的壓迫感。游學修的角色需要演繹得內斂，帶領觀眾步步接近真相，在感覺上存在巨大的前後起伏，實在是非常高水準的演出。

故事改編自異國題材，翻譯劇其實本身便帶種脫離現實的虛幻，主角名字是硬生生的譯名，對白總是忽然文皺皺，但演繹出色的話，就是能夠讓觀眾陶醉在虛幻之中，享受這份虛構的浪漫。