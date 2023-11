將垂死品牌重新包裝成百年經典，再邀名人加持，就是Rebranding的成功方程式？

這也就解釋到為何在古著市場上1970、80’s Belstaff皮褸會完全不值錢,總是數百元便有交易,可是2000’s後的出產卻能叫價三千元以上,一反「愈舊愈貴」的古著定律,大概是因為舊款Belstaff皮褸的設計及用料都是另一回事,意大利Malenotti家族接手後才是好設計出現的時間點。而且他們跟荷李活打好了關系,Tom Cruise <War of the World>, James McAvoy<Wanted>, Brad Pitt<The Curious Case of Benjamin Button>等多部賣座電影的主角均是身穿Belstaff皮褸,各方熱烈宣傳下勢不可擋。

