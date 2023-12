倫敦裁縫街Savile Row的全新面貌！名匠Edward Sexton回歸、Clothsurgeon、The Deck London進駐，為Bespoke寫下新的篇章

相比起亞洲人追求的急速的節奏,歐洲人似乎較不太介意讓時間凝在一個點。英國的運河、城堡與古建築在各大小城市處處可見,某些地方接近百年不變。舉世聞名的倫敦裁縫街Savile Row於1800年代蓬勃起來,橫跨至2000年代一直堅守陣地足足兩百年,讓傳統英式Bespoke西裝引領著世界潮流。

近二十年已經算改變得最多,Hardy Amies經過易手最後難逃結業,Gieves & Hawkes落到香港、國內集團手上最終又回到英國懷抱,還有美式休閒服A&F及一大堆畫廊的進駐與離場。來到2023年更可謂「遭逢巨變」,筆者最近踏足Savile Row時發現了些全新面貌,跟疫情前的傳統裁縫街仿似是兩回事,看來這幾年的高級訂製需求亦產生了巨大轉變。

老裁縫新面貌

疫情令不少Savile Row店舖倒閉,但亦帶回來了一些熟悉面孔。名匠Edward Sexton自60年代揚名Savile Row,合伙、自營的店亦搬遷過好幾個地方,最終於2022年底重回這條裁縫街,找來知名室內設計師Daniel Hopwood打造此非凡購物空間,踏進店內的體驗叫人難忘,木器與金屬陳設結合出獨特的Art Deco風格。遺憾Edward Sexton本人於今年剛剛離世,享年80歲,曾經為The Beatles、Rolling Stones、Andy Warhol、Harry Styles等數之不盡的名人紅星製作西裝。雖然他近年較像個「精神領袖」,品牌由團隊主理並且傾向發展成衣生產領域,感覺上似是隔世轉生。現在旗下的Bespoke西裝只有畫樣裁布等工序於在英國當地進行,其餘步驟均交由海外廠房加工,但一套高級訂製西裝依然能穩站於£5,500的定價起跳。

Bespoke Streetwear的誕生

Bespoke西裝、皮鞋、眼鏡、帽子…… 統統可以在Savile Row找到,上年才新加入這高級訂製戰場的設計師品牌Clothsurgeon,主打的卻是Bespoke Streetwear,難以置信地混入各種頂級物料與工藝,加上傳統量身訂製方法,製造出最奢侈的街頭服飾。基本上sweatpants、hoodies的出現本就是為迎合大量生產模式,寬闊版型具彈性空間,人造纖維布料低成本又大眾化,試想像下Clothsurgeon的主理人Rav Matharu反其道而行,大膽地推出量身訂製的運動休閒服,款式可以天馬行空,亦能夠將工裝、街頭服上的經典工藝細節融入當中,而且用上Loro Piana級數的布料,實在何等充滿刺激玩味,正如店門櫥窗內掛著那件超巨型bomber jacket一樣過癮。外界更將Rav Matharu形容為’the first ever South Asian designer to open the first bespoke streetwear store on Savile Row’,相信他已經為這條裁縫街帶來了多個「第一次」。

女裁縫與女裝洋服新一頁

Bespoke洋服世界近兩百年來一直受男性主導,由裁縫匠人至顧客群都充斥著剛陽味。然而隨著這幾年間女裁縫的抬頭,女裝高級訂製洋服亦似乎在Savile Row站穩陣腳,除了筆者早前介紹過的Antonia Ede、Caroline Andrew、Claire Emerson幾位女裁縫,更不得不提今年於Savile Row開添新店的The Deck London,年僅三十出頭的創辦人Daisy Knatchbull很快已打闖出一片天,出身自同街名店Huntsman,她幾年前開始自立門戶開拓女裝Bespoke市場,令首間女裝洋服店終於在這條裁縫街出現,為Savile Row寫下了全新一頁。