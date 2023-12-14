小廢包的時尚源於1920s？晚裝衣著的完美選擇，由荷里活上流帶起的Evening Bag熱潮！

Jazz Age, Art Deco, cocktails, moonshine……加起來便是1920’s的時代氣息，稍有欠奉的大概就是一個Evening Bag，這樣便足以圓滿整個畫面。跟現在時下Y2K風格流行的小廢包一樣，置物空間細小得只放到唇膏與鏡盒，實在難以被當為正常手袋使用，視作一層打扮layer還相對合理，但它的出現可算是小廢包的時尚起源。

Evening Purse/Bag的基本樣式來自上世紀初的美國，橫跨整個1920-1930年代，由荷里活的上流名人紅星帶起熱潮，她們出席宴會或紅地氈活動時皆會盛裝打扮，配上一個精緻小巧的包包。因為她們的晚裝衣著往往是焦點，傳統尺寸的手袋提包肯定會遮擋著服飾，而且側揹、上肩等等更會影響看起來的輪廓線條，所以尺寸迷你的Evening Purse/Bag便是完美選擇。

談到當中最經典的樣式，不得不提Minaudière。這種硬包箱盒的結構在今時今日依然普遍常見，但早於一百年前可是嶄新時尚至極的設計，出自品牌Van Cleef & Arpels並為名字作專利註冊，時至1930年代已經有Tiffany & Co., Cartier, Chaumet, Hermès……等大量牌子追隨其步伐，推出這種金屬硬盒匣子。大部份鑲有寶石於表面，拿在手上仿如珠寶首飾一部份，很多時候盒內更設有間隔不同，方便收納化妝品及其他小物。

1930年代之後，Evening Bag普及於美國的百貨公司，款式更見五花八門，繼承了早前的Art Deco風格，很多設計依然滿佈雕花裝飾，除了既有常見的口金設計，尚有western style例如皮雕壓花及馬具金扣的加入，直至1950年代才步向簡約俐落線條，但纖巧細小的概念不變。畢竟從前的人攜帶隨身物品不多，又不用帶備電話、叉電、平版電腦等等出門，簡單一個小廢包已經綽綽有餘了。