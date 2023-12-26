Netflix新劇《幽遊白書》：日漫真人映畫化常遭惡評，時尚美學成唯一出路？

一個忠實的漫畫迷，小時候肯定有幻想過真人版電影的出現，見到自己心愛的角色活現眼前，理應熱血沸騰、感動流涕？可是長大後見證各部日漫的真人映畫誕生，大多被資深漫畫迷形容為慘不忍睹，破壞原著角色形象往往是最大問題，讓讀者的期望存在巨大落差。這方面筆者卻認為並非重點，畢竟電影或劇集的映畫美學有別於cosplay，要將故事搬向稍稍貼近現實的世界，吸納新一批觀眾，將人物造型時尚化是唯一出路，像籌備已久的Netflix新劇《幽遊白書》。

驟眼看主角的造型，在相貌及髮形上是相當大出入，桑原由粗獷小混混變成俊美男子，飛機頭也沒有了，幽助的面容更是另一回事，要將北村匠海的輪廓變成眼大嘴細似乎是不可能。始終現今的日漫改編電影都面對同樣情況，開戲選角似乎是看演員人氣及娛樂公司的關系大於一切，演員本身跟漫畫角色是否像樣從來不是重點，更莫說要找到氣質上的神似了。所以《幽遊白書》四位主角中有兩位(北村匠海、本鄉奏多)均屬 Stardust Promotion旗下藝人，而北村匠海、清水尋也亦有主演另一漫畫電影《東京復仇者》，該戲續集的村上虹郎又有演出《今際之國》，基本上真人版電影的演員陣容經常重疊，被重用的原因主要是演員人氣高企。另一例子是2017年的《JoJo奇妙冒險》選用了山崎賢人主流，他可是產量奇高，那兩件間幾乎每部賣座電影、劇集也見到他，然而在年輕觀眾間人氣高企並不代表足夠籠絡資深漫畫迷的心，結果票房慘淡更換來「最失敗改編」之名。

《幽遊白書》的情況跟其他被惡評的真人改編有點不同，縱使在角色造型上未能獲得漫畫迷認同，但論劇力及製作質素絕對屬高水準的荷里活級數，拍攝動用了170部攝錄機加上360度環景拍攝，捕足實寫動態呈現出逼真感覺，在不同角色的動作風格設計上更見心思。整部mini series以充滿電影感的方式，交代主角幽助意外身亡後擔任靈界偵探的捉妖故事，劇情濃縮緊湊，滲透著神秘學色彩與日本妖怪傳說的元素，觀看起來非常吸引又具新鮮感，個人認為是對得住冨樫義博的原著。至於角色造型上的改動，愈看愈覺得有時代感，例如幽助及桑原的髮型不是漫畫世界的暴走族cosplay，換來相對簡單自然的all back，其實算是不錯的時尚新演繹。如果對原著不忠卻能夠讓觀眾入戲，這個代價也能叫人欣然接受吧。