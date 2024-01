懸疑推理影集《末日謎殺》：Z世代福爾摩斯，強烈個性下的電影美學！

一直很羨慕身處歐美的劇迷觀眾,向來電視頻道選擇眾多,再風格化或偏門題材的製作亦容納得下。我們香港人自小習慣,打開電視只有照顧長者口味的大台,所有套路、職業人設、社會價值(如有)一式一樣,相比之下,歐美的大台製作明顯較勇於挑戰性別觀念、多元文化或更多敏感議題,例如迪士尼旗下FX電影台的新劇《末日謎殺》(A Murder at the End of the World),單看廣告上的角色造型已經非常吸引,懸疑推理題材又充滿娛樂性,令人感覺到是帶有品味與電影美學的製作。

關於這Z世代獨立女性作家Darby的偵探故事,表面看來未必是每個人那杯茶,但美學品味就是有種能夠連繫觀眾的魔力,自然能夠引領觀眾踏入故事世界。女主角一頭粉紅色短髮卻是隨性不造作,配搭90’s vintage hoodie的洗水色落、殘舊質感,一出場已經塑造出強烈個性,加上外面那件vintage Jean Paul Gaultier紅色大褸,在一片灰藍的冰島背景下顯得突出耀眼,同時又帶有幾分《小紅帽》的奇幻色彩,服裝設計師Megan Gray亦曾提及這靈感來源,更指出角色衣著是story telling、developing character的重要部份,像Darby這樣充滿想法、迷戀次文化的女生,明顯就不是踏進時裝名店購物的人,只有在古著店才能找到適合的穿搭衣物,所以整個造型衣櫥都是在thrift store建立的。

另一個在晚餐宴會的dress-up打扮,Darby穿著一件懷舊風格的絲質裇衫,足以艷壓其他華衣麗服的上流名媛,同時又無比帥氣,相信不論男女觀眾也能感受到角色的魅力。還有些引發思考的小細節,例如她胸口的紋身在flashback片段裡未曾出現,讓觀眾不自覺推敲她過去的經歷,從而塑造了角色的立體感。

隨著劇情漸漸推進,我們能看到主角Darby的不同面向,正如劇中她憶述自少擔當母親的角色去照顧父親,所以同時存在女性的溫柔與男性的剛強,仿如集兩個性別特質於一身。在造型上,我們見到她自信展現女性輪廓線條,伴隨的是冷酷硬朗風格,衣衫細節繁多又具層次感,帶點Punk味亦暗示了角色潛藏的反叛個性。

女演員Emma Corrin劇裡劇外同樣型格非凡,有著明艷照人的外表,卻不時尋求破格挑戰的打扮,出席紅地毯式宣傳活動經常以大膽衣著示人。幾年前coming out承認自己的性向之後,演藝事業依然蒸蒸日上,生活在如此文明開放的國度實在叫人羨慕,反觀香港正在不斷思想倒退,性小眾在今時今日依然受到打壓。在這封閉環境之下製作人難有甚麼創作空間,觀賞亦不要期望甚麼新鮮題材了。