一件Wool Shirt穿出懶洋洋冬日感！流行於50年代的羊毛裇衫，Overshirt、Shacket是古著原型！

冬天是穿著羊毛裇衫的理想時機，它比起一般毛衫更具立體剪裁，同樣也帶著懶洋洋的cosy冬日感。現今形形色色的wool plaid shirt都非常普及，驟眼看，就是件「厚身格仔衫」，但其實早於1950年代，可水洗羊毛裇衫（washable wool shirt）為成衣市場帶來極大衝擊，當時的造工上乘、質料耐用，至今依然於日本古著店之間廣泛流傳，每逢秋冬也是熱門入手之物。

Wool flannel shirt出現於上世紀初的美國工裝及戶外服飾，率領西部潮流的Levi’s 推出De Luxe羊毛裇系列於1940年代大受歡迎，初時技術仍只能’dry clean only’，不久發展到1950年代的Styled By Levi’s系列已標明是可水洗的’wash & wear wool’，到後期終於改良為可機洗’machine washable’。這些羊毛裇衫耐洗耐穿，留存至今依然可以在古著市場上尋獲，以大阪名店Acron為例，一件狀態上佳的原版vintage 50’s De Luxe shirt才不過一千港元，比購買時裝牌子的新品可能還要便宜。當年的扁領loop collar、flap／patch pockets圓邊口袋充滿設計特色，加上Made In U.S.A.質量保證，難怪在古著店的貨架上定必有一列位置。

這種裇衫的另一特色是平腳剪裁，基本上就是建議可不攝衫地穿著，像一般的loop collar shirts。變相便是可以外穿作為shirt jacket，正如時下很多牌子推出的overshirt、shacket，其實早於1950年代已經非常流行。現在更多加變化是於飾物上的配搭，或是穿著樽領衫在裏面，營造不同的層次感及拼色組合，感覺偏向時尚街頭風格，不再怎麼帶有50’s經典色彩。但純粹以一件單品來看，它的衣領及口袋細節依然散發著「裁縫感」，跟普遍工裝裇衫是明顯不一樣，所以品牌如LVC亦經常推出這類高級復刻品。

Levi’s以外，同期的Arrow、Pendleton等牌子均以製作wool shirt聞名，後者產量更是龐大，於古著店自然大有選擇。Pendleton在材質上主打較奢侈的100% virgin wool，即是全新羊毛，連混合式recycled wool也不會採用，可想而知是’dry clean only’，跟其他牌子的washable wool賣點不同。而且它自50年代起已經有女性市場，作為野外用途的shirt jacket一直相當受歡迎，在日本潮流界vintage Pendleton更加是大眾化選擇，很多女生會用作layering穿搭，或者刻意的oversize打扮，呈現美式復古風格以外的新鮮感。