《沙丘》以外，科幻電影經典全出自五、六十年代？從《逆時空狙擊》、《發條橙》、《未來報告》看舊年代的前衛意念

剛上映的《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）好評如潮，似乎連生活節奏急速的香港人亦受得了導演Denis Villeneuve的緩慢調子，兩個半小時沉醉於Sci-fi可算是不錯享受。資源爭奪、原著民被入侵、挑戰獨裁霸權…天馬行空卻又跟現實帶點呼應，統統來自1965年Frank Herbert原著小說的世界觀，今時今日回看起來依然意念前衛，可有想過當代大部份經典Sci-fi （科幻）小說幾乎全部出自50-60年代？

這個太空熱潮與科幻故事交織的整整二十年之間，誕生過大量著作被後世翻拍成成電影，以下三部也是絕佳的改編Sci-fi作品，不仿同時細味小說與電影來個雙重享受。

《逆時空狙擊》（Predestination）2014

被稱為二十世紀美國科幻小說大師「Big Three」之一的Robert A Heinlein，自1939年起替不同雜誌寫下很多經典的短篇故事，《All You Zombies》(1959)是其中一部以穿越時空為題材的前瞻作品，內容其實跟喪屍無關，「Zombies」純粹意指在時間循環裏永遠不死的人。2014年被改編成電影《逆時空狙擊》（Predestination），由影星Ethan Hawke擔任第一男主角，第二男主角則由女星Sarah Snook「反串」演出，當時作為她事業起步的頭幾部電影之一，於戲中表現可謂技驚四座、叫人難忘。Robert A Heinlein的寫作特色帶有一份「生活感」，在電影版也成功連繫到真實世界讓觀眾感受角色的豐富情緒。

《發條橙》（A Clockwork Orange）1971

發條橙都算Sci-fi？可能因為故事包含科幻設定元素，它總是被納入該類型的經典巨著之一。如此爭議性作品被Stanley Kubrick翻拍成電影《發條橙》（A Clockwork Orange）(1971)，情節上有不少改動但依然被公認為絕佳改編，例如主角一身白色打扮令人物鮮明、形象化，書中就只是黑色造型並無太多著墨，筆者強烈建議閱讀Anthony Burgess 在1962年的原著，尤其結局部份完全屬另一種體驗。試想像某個極權政府深信人的劣根性能被強行清除，一切情慾禁思連帶自由意志亦可被根除了，生活得像個無靈魂的「上鍊」生物，這些情節對於當下的我們大概有很深感受。

《未來報告》（The Minority Report）2002

每個科幻小說大師都有自己獨當一面的領域，Philip K. Dick的作品就很早已出現平衡時空、多元宇宙構思，例如1956年刊登的短篇小說《未來報告》（The Minority Report）講述預測未來的偵探故事。2002年荷里活名導Steven Spielberg將之改編成賣座的科幻大片，帥氣男主角Tom Cruise跟原著小說裏的五十歲禿頭肥胖大叔有極大出入，而且電影版特別為角色設定加入了一些情感缺陷，來自過去的喪子、離婚經歷等等，人物描寫得較多。可是原著、改編的主旨亦同樣落在人性道德議題，如果有朝一日科技發達到能夠預測罪案，變相不就成為「有罪推定」？文明反而倒退回到中世紀了。早在50年代的美國娛樂讀物已能容納這些反思，實在遠比科技進步更叫人羨慕。