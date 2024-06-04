夏季西裝不止是麻質當道！隨性又不失輪廓線條的cotton silk blend更添一份奢侈感！

逛街買衫很多時先講眼緣，才會拿起查看其他細節；而接下來的決定性因素究竟是款式、造工，抑或設計師的大名？對筆者來說，最根本的考量始終是布料。它可以是製作誠意所在，又直接影響到每天著用的實際感受，也許從遠處吸引你目光走近的亦正是面料散發出的光澤。

如果有足夠留意衣物材質，會發現炎夏選料並非一定是傳統linen、rayon／viscose，隨性休閒又不失輪廓線條的選項還有cotton silk blend 。

雖然cotton（棉質）是最普遍常見的夏天面料，可是棉質西裝卻叫洋服愛好者非常卻步，一來是極易起皺，需要每天勤力地燙衫，其皺痕又不像linen（麻質）那樣自然順眼。二來是它太軟熟了，布料記憶力弱，燙好的褲骨過兩天便會消失，可想而知整個形態是何等不立體。話雖如此，Caruso、Massimo Alba等意大利牌子還是不時推出純棉西裝，也許dress-down一點的效果很受現今男士歡迎，簡單搭襯t-shirt波鞋就能出門，可是稍稍高級的cotton silk blend（棉、真絲混紡）能夠將西裝提升到另一層次，解決上述純棉面料的缺陷問題。

真絲的特性是輕盈飄逸，drape（垂墮感）豐富又自然，更相對不易起皺，所以混入了真絲的cotton silk blend是夏天理想的西裝面料，整體輪廓會明顯較純棉西裝立體。例如這件Corneliani是以75% cotton、25% silk混紡而成，可算保留了兩種物料的個性，既有棉質的韌度及重量感，又有真絲的飄逸及細滑手感，同時亦算是easy-care，不用時刻勤力燙衫或怎樣費時打理。

那麼真絲比例是愈多愈好嗎？它雖有著叫人難以抗拒的手感，但在應用比例上卻有著特定功用。比方說The Soloist這件57% silk、43% cotton混紡的外套，細滑飄逸的絲質感覺明顯是蓋過棉質特性，營造出unconstructed、relaxed的感覺，是設計師宮下貴裕近年經常採用的做法，在時裝界的另一常見例子是Dries Van Noten。然而，切換到洋服裁縫世界大家講求筆挺立體的線條，超過50%真絲的比例也許會令布料太「削」，很多時讓師傅叫苦連天。

整體而言，適量混紡的cotton silk blend是集奢侈感與舒適度於一身，而且勝價比甚高，可能只是稍比cotton貴一點，卻有著截然不同的華麗體驗，相對比wool silk linen blend又價格親民一些。在紡織紋路上除了twill之外還有更具層次感的honeycomb、herringbone等等，大家在選購衣物時不仿慢慢發掘一下。