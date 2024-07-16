《大熊餐廳》第三季開播！美食以外，一眾廚師的貼地Chicago Street Style打扮才是亮點？

「《The Bear》 is a menswear show.」兩年前筆者偶然在雜誌看到這句話，便試試一看，結果發現不能自拔、翻睇又翻睇。到最近第三季在Disney+放映時當然準時捧場，用了一週時間來消化這部惹笑幽默又沉重傷感的劇作，尤如畫面中的美食一樣集甜酸苦辣、百般滋味在心頭，加上每個角色別具品味的時尚造型肯定不會叫你失望。

坦白說，起初見到「米芝蓮廚師去賣三文治」的故事主題並不覺太吸引，可是看到角色設定、描寫如何立體便知道這部當屬Emmy Awards得獎大作。 還記得第一季首集男主角要變賣他的古著珍藏Levi’s，解釋WWII 501因為物資短缺而令袋花車線採用油漆印上，那刻簡直清楚展現到劇組是熟悉時裝之人。品味細節處處亦可以從配樂、男主角的紋身或是女主角的Thom Browne廚師衫上看出端倪。

雖然有Thom Browne高調登場，可別誤會《大熊餐廳》是奢侈牌子列陣的紙醉金迷劇集，相反，它含有大量貼地非常的Chicago street style造型，帶有復古或民族味道的美國品牌更不時出現。例如男主角穿著的RRL Deck Jacket是以WWII US Navy的原型作藍本，女主角亦不時穿著Ralph Lauren的民族針織衫。

所以說《大熊餐廳》不只是「Menswear show」，它的女裝也同樣出色。女主角身上總是存在大量顏色配搭以及小飾物，不同造型之中亦會有至少一個艷麗色彩作主軸，某程度上突顯了角色充滿朝氣、生命力的神髓，即使形勢環境有多惡劣，她的打扮往往能跟她的個性一樣討喜。最重要是一份寫實的生活感，劇中不少造型跳脫的人物設定，然而全部非常自然隨性，感覺上是可以活生生出現在大家身邊的人，就連妝容亦淡麗得似有還無，這方面很趕得上現今西方劇集的美學潮流。

不得不提，本季播出後第一個熱爆討論點是男主角身上Barbour Jacket，因為竟然不是該品牌最經典那幾個英國製造的型號款式，反而是大眾沒有甚麼記憶點的Ogston Jacket。可是值得留意，Guy Ritchie電視劇版《紳士追殺令》（The Gentlemen）的主角也是穿著同款Ogston Jacket，真是出乎意料之外地巧合。