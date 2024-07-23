意大利五漁村Cinque Terre：即日來回佛羅倫斯之旅！在和煦陽光下暢泳、品嘗特色鮮鯷魚

佛羅倫斯（Florence）可算是世上數一數二「旅客-Friendly」的城市，觀光景點集中又易找，串起來計劃好路線基本上全程都是步行距離，巴士地鐵也不用多坐。重點當然是文藝復興的藝術與建築，光是逛博物館已經可以待上好幾天，看膩了又尚餘一日半日時間，筆者建議兩個最穩陣的Day trip好去處，即使遇上火車罷工還是可以靠陸路即日來回，首先是陽光與海灘的五漁村 — Cinque Terre。

Florence的確魅力沒法擋，可是被建築物包圍了一段時間還是會想到海邊走走，而意大利最著名的漁村海岸Cinque Terre 只不過距離市中心兩個多小時車程，實在無理由錯過。由S.M.N.站坐火車也是兩個半小時，純粹筆者懶到拒絕思考路線，所以乾脆買旅行社的自由行package，早上7am跳上旅遊巴便直接乘坐到La Spezia車站附近。

導遊會帶你步行到車站入口，讓你自行決定購票坐火車到哪條村，提提大家留意以下3點：

1. 車站排隊購票人龍長，但那只是Wholeday Ticket票站，如果你無打算即日往返多條村的話其實不用考慮，可以直接到 Tabacchi(Tobacco Shop)買點對點車票。



2. 五個漁村的站與站之間只是坐幾分鐘，但屏幕所顯示的車程時間完全不準確，因為會遲開，所以回程記得預足時間趕上旅遊巴。



3. 上車前要在月台自己用機「打卡」，否則可能會被罰款。

五條村各具特色，只有一天時間的話，與其走馬看花不如集中享受。喜歡遊水的筆者就選擇到最大泳灘範圍的Monterosso Al Mare，到步發現果然驚艷，海水清澈見底不在話下，那種藍色的鮮豔程度猶如水彩一般，加上路邊小屋、餐廳外牆甚至太陽傘的顏色亦似悉心配搭過，彼此自然形成很有品味的色譜組合。

沙灘上有很多太陽傘連兩坐椅以€4出租，因為筆者只有一個人所以店主自動減價到€25，也不算便宜，最後還要加上€10的儲物櫃費用，那個櫃基本上是間獨立更衣室，非常實用，至於沖身處就有兩個公用的花灑。筆者二話不說跳進水裡，忘了帶泳褲便只穿著內褲，這樣的人都各自享受著私人時光。跟香港的泳灘大有不同的是，這裡無人「打卡」亦無人開喇叭播歌，非常寧靜自在。

沿著海岸有幾間咖啡店及酒吧餐廳，筆者選擇了Cantina Di Miky，價錢比起其他稍貴但服務及食物質素一流。來到Cinque Terre有兩種必吃菜式，首先是當地新鮮捕獲的Acciughe（鯷魚），筆者點了這個鯷魚三味Tasting作前菜，當中配橄欖油檸檬汁的吃法最原味及清新，而配麵包、芝士及蛋的醃製鯷魚就咸香十足，不過那碗炸鯷魚配酸汁感覺上又凍又濕，以炸物的吃法來說是不太討好。另外是主菜Pesto Source Pasta，因為意大利Riviera海岸的氣候孕育出絕佳羅勒，所以無任何配菜、簡簡單單一碟羅勒意粉便是當地名物，吃下去口感稠糊、味道淡麗，草青味在口腔內慢慢爆發出來。

除了暢泳曬日光浴外，這裡可以做的活動還多的是，不少人會沿著懸崖行山，欣賞海岸景色或是在崖邊坐下喝杯咖啡。也可以沿隧道走到另一邊，會發現充滿異國風情的舊城老店及古教堂。最重要是找到自己舒服放鬆的節奏，享受在這世外桃源的一天。