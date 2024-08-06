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06/08/2024

Louis Vuitton停不了的西部時尚：法國貴族遠征美國旅行，是在逐漸偏離法式奢侈路線？

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  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦，主張在細節中透現文化內容，從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌，在現代與傳統的互相激盪之下，道出你我他身上每件服裝的背後故事。

    The Dapper Style

    逢周二更新

Photo: 由作者提供

　　最近大家應該看到Louis Vuitton鋪天蓋地的廣告宣傳，由攝影師Colin Dodgson操刀的2024 Fall/Winter男裝系列硬照於七月初見街了。服飾、模特、景物當然要幾靚有幾靚，但看下去總是覺得怪怪的，可能就怪在太正路，似是看了很多遍的一輯西部片，重播又重播那種似曾相識的感覺。

 

 

　　LV這次找來Colin Dodgson，大概就是想要他那份脫俗的詩意，過往作品的構圖都充滿故事性，模特兒的動態總是奔放跳脫，甚至帶有一點荒誕感，整體非常天然有機。可是這輯硬照配上24 F/W的西部服飾便顯得異常公式化，畫面雖然浩瀚但商業味亦較濃厚，加上模特兒的姿勢也局限於刻板印象，似是將LV服飾放進了《斷背山》（Brokeback Mountain），這種「西部牛仔在西部」的設定未免有點叫人失望，切換到稍有衝突感的場景可能會精彩得多。

 

 

　　其實早在1月Pharrell Williams主理的24 F/W Runway，觀眾已經見識到這個硬橋硬馬的西部主題。Western Nostalgia並非新鮮事，這六、七年來我們看著西部風格席捲時裝界，不知道引爆點是否當年Raf Simons改頭換面的Cavin Kevin系列？總之一連串充滿科幻色彩、街頭潮流味的Space Cowboy傾巢而出，持續至今已經好一陣子。

 

 

　　這裡所指的西部版LV絕非「行貨」，論製作誠意及精緻度肯定對得住一線Luxury水平，儘管不知道領軍的Pharrell Williams在設計上的實際參與度有多大，但背後的團隊明顯是餃盡腦汁，將經典的民族元素例如綠松石加到眼鏡框及西裝鈕扣上，或者是胸前的西部口袋配上邊角繡花補強，再搭襯Bolo tie非常圓滿。據知飾物方面都是特地找來Dakota、Lakota當地的原住民合作製成，將收藏價值大大提高。

 

 

　　再美麗的事物，看得多也會膩，即使如筆者般迷戀西部情懷，來到上兩星期發佈的2025 Spring Summer 男裝系列又見到牛仔帽、Type3褸款、Western Belt等等似乎有點了無新意，可能它們是市場反映的銷售信心保證？

 

　　有人認為這些美國時裝產品偏離了LV的法式奢侈路線，也許換個角度看，可以想像這位法國貴族去了一趟西部旅行吧，只是去得比較長時間而已…

 




 

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