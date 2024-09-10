夏日大大步踏出飄逸感！Flared西褲美學回歸席捲洋服界，更是Harry Styles的衣櫥必備Item！

時裝世界是個潮流循環，這種老生常談的概論有時並不太準確，因為每次的「Come back」亦可來得不一樣，即使是相同的單品都可以改頭換面，華麗地借屍還魂。上世紀六、七十年代最標誌性的時尚產物—喇叭褲（Flared／Bell-bottoms），就算未曾穿著過也會想起The Beatles《Abbey Road》唱片封面，過分濃厚的懷舊氣息可能叫人嗤之以鼻，事實上它經已悄悄歸來，在近年間更不知不覺席捲洋服界。

1969年The Beatles身上的西裝乃Edward Sexton出品，見證著一個時代的洋服風格。今時今日雖然Edward Sexton本人已離世，但品牌仍然屹立在英國倫敦裁縫街Savile Row， 帶有Flare剪裁的西褲依然是招牌產品，輪廓優雅卻完全不老氣，加上西裝褸的Pagoda shoulder、特別寬闊的Peak lapel、沉低了的4x1鈕扣…統統並非尋常設定，令他的西裝更添一份獨特韻味，彷佛超越了時間潮流。

雖然這幾年間亞洲地區是一面倒傾向南意大利風格，有點像十年前的歐美品牌全部採用Unconstructed、Relaxed結構，厚硬筆挺的西裝往往只佔少數，可是現今歐洲似乎又再度流行70年代線條強烈的肩膀形態，很多裁縫均有製作帶Flare的高腰西褲，德國名匠Maximilian Mogg是其中一位，在他身上完美示範如何令Formal正裝變得時尚有趣，只要剪裁夠風格化就自然不會顯得呆板或Overdressed。

Harry Styles可算最常穿著Flared高腰西褲的當代明星，在他身上除了Edward Sexton、Alexander McQueen西裝之外，就要數到他代言的Gucci，不論出藉活動抑或日常穿著都叫人目不暇給，顏色配襯可以盡情放膽浮誇，品味搭夠便不怕似草蜢登台服。選料同樣關鍵，從前70年代流行的Polyester布料感覺廉價，形態生硬、垂墮感（Drape）欠奉，換成今時今日的高級羊毛或Silk、Cashmere混紡是兩碼事，走起路來散發飄逸活力，老套大叔感覺自然一掃而空。