《不羈騎士》： Tom Hardy換上復古皮革、牛仔造型，舊有格局下衍生的另類飛車電影！

《不羈騎士》（The Bikeriders）就是那種會叫人懷著不同期望進場的電影。一般人見到宣傳海報會聯想起飛車電影的刻板印象，加上一線演員如Tom Hardy、Jodie Comer、Austin Butler等等陣容，預料是懷舊版《狂野時速》（Fast And Furious）？

資深電影迷則可會想起《飛車黨》（The Wild One）、《迷幻車手》（Easy Rider）一類經典，而且本港發行商又慣性強加廣東情懷的譯名—《不羈騎士》，事實上此片跟「不羈」無甚麼關系，導演Jeff Nichols亦沒這個意思，主角之間曖昧又柔情，基本上有別於過往任何一部飛車電影，可算是在舊有格局下衍生的全新物種。

雖然此片是參考攝影師Danny Lyon於1960年代記錄電單車會「Outlaws」的故事，但電影打從一開始便以女性角度出發， 旁述自白與男主角碰面相識的經過，可想像到節奏調子絕非剛陽刺激。Tom Hardy也曾於訪問中透露，揣摩角色時刻意研究人物的弱點，所以演出飛車黨老大Johnny一角自然不會重覆Marlon Brando《飛車黨》的套路。結果本片營造出與別不同的新鮮感，戲劇張力與真實感兼備。當然，觀眾期望的靚人靚衫畫面亦是非常充足。

美術指導Erin Benach費盡心思花了八個月時間製作皮褸戲服，刻意安排Tom Hardy穿上50’s Vintage Biker Jacket，從D-pocket、Boxy Fitting等細節讓人一眼看出跟其他演員身穿的60-70’s款式大有不同，藉此交代他屬於較年長、上一輩的車手。戲中很多皮褸由Schott NYC製作，又跟電影公司聯乘推出了Tom Hardy身上的皮褸，不過所用的Buttery Soft鉻鞣皮就非常不忠於當年原著，紋路平面又呆板，跟戲中的古著是兩碼子事。感覺上Schott NYC的出品即使帶造舊效果，手臂上的洗水紋路細細碎碎、前幅的漸變色範圍又太大，始終難掩皮質過軟的弱點，完全不似50-60年代的馬或牛皮質感。

Tom Hardy另外的Denim Total-look亦是亮點，早在劇照發佈時已被古著迷辨認出是1940年代WWII Type1牛仔褸，因為採用當時美國象徵勝利的月桂花鈕。可是引起連串討論的，是戲中這件胸袋有蓋、五鈕設計的Type1，有別於原版Levi’s標誌性的胸袋無蓋、四鈕設定。據生產商Runabout Goods的負責人解釋，此褸款是復刻J.C. Penney Foremost而非Levi’s，但至於當年是否確實存在這五鈕版本就不得而知了。

整體而言，觀看全片的感覺是賞心悅目，尤其是古著愛好者應該會對很多細節位充滿共嗚，例如女主角憶述踏進酒吧見到男主角一幕…「I walked in there and I had my white Levi’s on.」所指正是60年代Levi’s推出非牛仔布的五袋褲款，因為當時人們不知道怎樣稱呼這米白色牛仔褲，所以乾脆叫做「White Levi’s」。片中當然無為此解釋，純粹你知就知，悄悄幽默叫人會心微笑。