《不羈騎士》： Tom Hardy換上復古皮革、牛仔造型，舊有格局下衍生的另類飛車電影！

整體而言,觀看全片的感覺是賞心悅目,尤其是古著愛好者應該會對很多細節位充滿共嗚,例如女主角憶述踏進酒吧見到男主角一幕…「I walked in there and I had my white Levi’s on.」所指正是60年代Levi’s推出非牛仔布的五袋褲款,因為當時人們不知道怎樣稱呼這米白色牛仔褲,所以乾脆叫做「White Levi’s」。片中當然無為此解釋,純粹你知就知,悄悄幽默叫人會心微笑。

