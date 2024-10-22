解構Horween皮廠著名Chromexcel茶芯皮！百年獨門秘方糅合匠人技法，締造自然具層次感的染色

創立於1905年的美國芝加哥皮廠Horween Leather Co.在高級皮具界別間備受重視，上篇提到以它叱咤風雲的皮靴及皮褸，價格總是穩站於奢侈皮革的頂峰之列，在製作方面的嚴謹執著當然也屬「世界級」。

由Horween自家研發的著名Chromexcel Leather需要用上大量人力資源，經歷89步驟、28日時間還有不斷於廠房5層樓之間來回搬運。加上Horween皮廠堅守環保原則，只選用肉食品農場回收得來的牛皮by-product（副產品），又要在芝加哥市政府及EPA廢水管理的嚴格監控下營運，所以製革工業一般多數活躍於落後國家，能夠在芝加哥這個現代金融城市內經營這門工業實在絕無僅有。

據知這個Chromexcel製革秘方早見於1913年，過百年至今依然改動不大。首先要知道，將一張「生皮」變成「皮革」需要經過一個熟成過程，稱為「鞣製」，而最天然又古老的方法是公元前四百年古埃及開始沿用的植物鞣法（Vegetable Tan），到近代1858年才出現較廉價的化學鉻鞣法（Chrome Tan）成為業界主流。Horween皮廠研發的Chromexcel便是先以鉻鹽來鞣製（俗稱濕藍皮），再以樹皮萃取物及其他天然成份來進行植鞣。

為何要大費周章「先鉻鞣、後植鞣」呢？目的就是要各取所長。因為植鞣皮雖然能夠保持天然風貌，堅韌耐用且隨年月變化更見潤澤迷人，可是遇水會變硬、油份易被抽乾。而鉻鞣皮則有一定程度的耐水性，沒有堅韌質感卻是柔軟細滑得多，更相對經過人工修飾處理，在製作皮具的局限上會較細。先鉻鞣、後植鞣的成果，孕育成Chromexcel這個豐富多變的天才演員，既有沉穩可靠一面，亦有狂野奔放一刻。

完成高級鞣製後，接下來的重要工序是將皮革泡浸在蠟與油脂並加上蒸氣，即是所謂的「Hot Stuffed」，Horween特別講究蜜蠟與油脂調配的秘方，所選用的油脂都達到食用級別的品質，整個過程能夠為Chromexcel 製造出Pull-up效果，令皮革在使用時會於轉折處出現深淺漸變、油潤光澤，皮靴牌子的受眾尤其喜歡這個迷人特質。

最後再進一步加深皮革的Patina變化，便是靠職人進行手工染色，採用具有透明感的Aniline（水色）而非坊間常用的Pigment（塗層），成就表面自然又具層次感的染色。以黑色皮為例，經年使用後更會自然露出底層皮胚的啡色，形成所謂的茶芯（Tea-core）效果 。經歷以上繁複工序的一張皮革當然是嚇人地昂貴，但至少能讓這間匠人皮廠跨越時代生存下去，消費者有錢還總算能買得到、用得到。



