Double Bags配搭熱潮：讓大小手袋各展所長！隨意配搭新舊手袋，實用性+美學Up！

近半年於各大品牌的Summer、Cruise shows也不難發現Double bags熱潮，好像早於2019年已在天橋上曇花一現，只是實際普及程度還未算高，最多是預設的組裝設計例如Clutch能扣在tote的手挽上，或是純粹扣個迷你袋掛飾。然而，今年見到的Double bags情況卻已昇華到搭襯層面，打開衣櫃無拘無束，大大小小的手袋統統拿來Mix & match。

小手袋配大Tote bag — 說成是最實用的標準配搭，相信無人會有異議。日常生活我們不時希望拿個小手袋或Clutch輕鬆出門，卻突然想起要帶文件、電腦、飯盒…結果還不是一袋二袋？現在有個大袋投置雜物，小包包就能專注發揮優雅功能。見今季LV、Gucci示範，物料材質上有分別也不打緊，最重要是視覺上的大小比例存在明顯分野。

鮮色配搭是王道，Double bags就是要拒絕沉悶。很多牌子採用大膽的對比色展現效果，例如兩個袋以藍色撞綠或黃色是很常見。即使屬較接近的調子像Bottega Veneta的啡色與粉紅色，亦是鮮豔奪目毫不低調，順道完美演繹如果跳出結構框架，以奢侈纖皮配上背心膠袋，極緻玩味卻又不失隨性美學。

最後是中小型的手袋組合，配搭時基本上是不費吹灰之力，平日眼見很多拿著小手袋的OL也要多個手袋放Laptop，雖然有點狼狽但可說是早已領先Double bags潮流，只要選擇手挽Drop length相近的手袋便非常容易配搭。更重要是能將新袋、舊袋隨意搭襯，每日名正言順拎兩個手袋出門，終於不用冷落家中的珍藏了。